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الصفدي: زوال الاحتلال هو طريق الأمن والسلام للفلسطينيين والإسرائيليين

11/29/2023 3:14:00 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أن زوال الاحتلال هو طريق الأمن والسلام للفلسطينيين والإسرائيليين ولشعوب المنطقة.

وقال الصفدي خلال كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، إن من يريد حماية شعبه لا يسرق حقوق شعب آخر ولا يستعمر أرض شعب آخر ولا يقتل أطفاله.

وأضاف أن العرب قدموا طرحا كاملا لسلام شامل ينعم فيه الفلسطينيون والإسرائيليون بالأمن.

وأشار الصفدي إلى أن الحل يكمن بحل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية على حدود الرابع من حزيران 1967، لافتا إلى أن سبيل السلام هو اعتماد مجلس الأمن قرارا ملزما يعترف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وبيّن أن هناك من يبرر العدوانية الإسرائيلية باعتبارها دفاعا عن النفس، وأن إسرائيل اعتبرت صمت مجلس الأمن الدولي تغطية على جرائمها.

وتابع الصفدي أن الشعب الفلسطيني يستحق الحياة والسلام وإقامة دولته، مؤكدا أن الرغبة بالحياة أكبر من أي أمر آخر.

ودعا المجتمع الدولي للتضامن بشكل حقيقي مع الشعب الفلسطيني وإنهاء سفك دمائه في غزة والضفة الغربية.

وأوضح أن الاحتلال والسلام نقيضان لا يجتمعان ونحن نريد سلاما شاملا وعادلا.

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