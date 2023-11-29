وزير الخارجية التركي: هجمات إسرائيل في غزة ترتقي لجرائم حرب

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في مجلس الأمن إن هجمات إسرائيل الوحشية في غزة ترتقي إلى جرائم حرب.
وأضاف فيدان أن الملايين حول العالم يتضامنون مع فلسطين وإحباطهم قد يؤدي إلى فوضى في عديد من الدول.
ونوه أن تمديد الهدنة الإنسانية في غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين يمنح الأمل.
وتابع"علينا أن نحول الواقع المرير إلى فرصة لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاع وعلينا العمل على تطبيق حل الدولتين"
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