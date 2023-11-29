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وزير الخارجية التركي: هجمات إسرائيل في غزة ترتقي لجرائم حرب

11/29/2023 3:14:00 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في مجلس الأمن إن هجمات إسرائيل الوحشية في غزة ترتقي إلى جرائم حرب.
وأضاف فيدان أن الملايين حول العالم يتضامنون مع فلسطين وإحباطهم قد يؤدي إلى فوضى في عديد من الدول.
ونوه أن تمديد الهدنة الإنسانية في غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين يمنح الأمل.
وتابع"علينا أن نحول الواقع المرير إلى فرصة لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاع وعلينا العمل على تطبيق حل الدولتين"




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