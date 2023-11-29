-->

Thursday, 30 November 2023 06:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الخارجية السعودي: ذرائع الدفاع عن النفس غير مقبولة

11/29/2023 3:14:00 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أن ذرائع الدفاع عن النفس غير مقبولة.

وطالب بن فرحان في مجلس الأمن الدولي بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.


وقال: نلتقي مجددا في مجلس الأمن الدولي مع استمرار نفس الظروف المؤلمة والعصيبة في قطاع غزة.


وأشار بن فرحان إلى أن الغياب التام لآليات المحاسبة الدولية لا يزال سائدا، لافتا إلى أن رسالتنا واضحة بعد القمة العربية الإسلامية وهي وقف دائم لإطلاق النار يؤسس لعملية سلام.


وتابع أنه لا بد من إيصال المساعدات إلى قطاع غزة بشكل كاف دون تعقيدات وتأخير.


وبيّن الوزير السعودي أن ما يقربنا من الحل هو وقف إطلاق النار في غزة واستجابة إسرائيل لجهود السلام.


وأوضح: نحن دعاة سلام، والسلام هو خيارنا الإستراتيجي، ونريد موقفا مماثلا من إسرائيل.

MENAFN29112023000208011052ID1107511456

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث