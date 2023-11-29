وزير الخارجية السعودي: ذرائع الدفاع عن النفس غير مقبولة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أن ذرائع الدفاع عن النفس غير مقبولة.

وطالب بن فرحان في مجلس الأمن الدولي بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.



وقال: نلتقي مجددا في مجلس الأمن الدولي مع استمرار نفس الظروف المؤلمة والعصيبة في قطاع غزة.



وأشار بن فرحان إلى أن الغياب التام لآليات المحاسبة الدولية لا يزال سائدا، لافتا إلى أن رسالتنا واضحة بعد القمة العربية الإسلامية وهي وقف دائم لإطلاق النار يؤسس لعملية سلام.



وتابع أنه لا بد من إيصال المساعدات إلى قطاع غزة بشكل كاف دون تعقيدات وتأخير.



وبيّن الوزير السعودي أن ما يقربنا من الحل هو وقف إطلاق النار في غزة واستجابة إسرائيل لجهود السلام.



وأوضح: نحن دعاة سلام، والسلام هو خيارنا الإستراتيجي، ونريد موقفا مماثلا من إسرائيل.