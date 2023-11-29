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فيديو - بحضور جماهيري حاشد .. كتائب القسام تطلق سراح محتجزتين روسيتين

11/29/2023 3:14:00 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام عن مشاهد من جانب من تسليم مجاهدي كتائب القسام محتجزتين روسيتين استجابة لطلب القيادة الروسية .




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