فيديو - بحضور جماهيري حاشد .. كتائب القسام تطلق سراح محتجزتين روسيتين

فيديو - بحضور جماهيري حاشد .. كتائب القسام تطلق سراح محتجزتين روسيتين
التاريخ
11/29/2023 3:14:00 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام عن مشاهد من جانب من تسليم مجاهدي كتائب القسام محتجزتين روسيتين استجابة لطلب القيادة الروسية .
MENAFN29112023000208011052ID1107511454
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.