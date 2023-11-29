رئيس مجلس الأعيان: الموقف الأردني متقدم تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد رئيس مجلس الأعيان، فيصل الفايز، أن الأردن يتابع التطورات في الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة في ظل وجود الهدنة الحالية ووقف العدوان الإسرائيلي، وانتقال التطورات في قطاع غزة من الميدان إلى طاولة المفاوضات في الدوحة.



وأشار الفايز إلى أن الموقف الأردني متقدم، بدءاً من سحب السفير ونظر مجلس النواب بالاتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتلال، وانطلاقا إلى باقي المواقف.



وفي مقابلة مع شبكة "تي ار تي التلفزيونية التركية" أجرتها اليوم الأربعاء، قال الفايز حاليا هناك هدنة، لكن إذا عدنا لبداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، نجد أنه تم تدمير ما أكثر من 50 بالمئة من البنية التحتية، وجرى قصف وتدمير المستشفيات والمدارس ودور العبادة، وسقط آلاف الشهداء ووصل العدد لنحو 15 ألف شهيد، وأكثر من 25 ألف جريح، إضافة إلى وجود الآلاف تحت الأنقاض وآلاف المفقودين، وهناك حصار وتجويع ونقص بالمواد التموينية والمعدات الطبية، وبسبب العدوان الغاشم نزح مئات الآلاف من شمال غزة إلى جنوبها.



وأضاف الفايز، خلال المقابلة، "أن المطلوب بعد هذه الهدن الإنسانية وقف حقيقي للعدوان، لكن للأسف أعتقد بأن إسرائيل الآن مصممة على أن تستمر الهجمة العدوانية على غزة بعد انتهاء الهدنة"، مشيرا إلى المفاوضات التي تجري في قطر لتجديد وتمديد الهدنة ومحاولة التوصل لوقف إطلاق النار والمزيد من تبادل الأسرى.



وأكد الفايز أن الوضع في غزة سيء جدا، وأن الدعم الغربي مستمر للعدوان الإسرائيلي.



وقال لقد بنى الأردن مواقفه، انطلاقا من كونه الأقرب إلى القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، لا سيما وأن العلاقات بين الشعبين الأردني والفلسطيني تاريخية، وقد كانت هناك وحدة في بداية خمسينيات القرن الماضي، وكانت الضفة الغربية جزءا من المملكة الأردنية الهاشمية قبل العدوان الإسرائيلي في 1967.



وأكد الفايز أن مشاعرنا ومواقفنا وكل إمكانياتنا، على الدوام، مع إخواننا في فلسطين وفي الدفاع عن حقوقهم المشروعة.



وأضاف أن جلالة الملك عبدالله الثاني ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، قام بمساع حثيثة وجولات عربية ودولية، بهدف وقف العدوان ولم يدخر أي جهد ممكن بهدف إيجاد الحل العادل للقضية الفلسطينية، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية، هذا بالإضافة إلى جهود جلالة الملكة رانيا العبدالله من خلال المقابلات التي أجرتها مع محطة CNN، والتي وضعت جلالتها خلالها النقاط على الحروف، وبينت بوضوح ما هي الجرائم الإسرائيلية التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني، بالإضافة أيضا إلى جولات وزير الخارجية وخطابه القوي في مجلس الأمن نصرة لفلسطين وإدانة العدوان وجرائم إسرائيل.



وأوضح الفايز أن الخطاب السياسي والدبلوماسي والإعلامي الأردني، كان قويا وواضحا وقد استطاع الأردن إيصال رسالته للعالم بضرورة الوقف الفوري لهذا العدوان الهمجي، وتأكيده للعالم أجمع أن ما يجري في غزة جرائم حرب يجب أن تحاسب عليها إسرائيل.



وأكد الفايز أن جلالة الملك عبدالله الثاني منذ أن تسلم سلطاته الدستورية، وفي كل المناسبات وبمختلف المحافل الدولية، كان دائما في مقدمة المدافعين عن القضية الفلسطينية، ووجوب إيجاد حل عادل لها، وإنهاء الصراع في المنطقة، مشددا على أن استمرار العدوان والاحتلال الإسرائيلي لا يولد إلا العنف، لا سيما وأن الكراهية لا تولد إلا الكراهية، والحقد لا يولد إلا حقدا.



وقال الفايز "لا يمكن أن يكون هناك أي أمن وسلام لإسرائيل إلا بإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على أرض فلسطين في حدود عام 1967، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية المحتلة"، مؤكدا أن هذا هو موقف الأردن الدائم والثابت والواضح والجلي.



وبخصوص ما يتعلق بالاتفاقيات الموقعة بين الأردن وإسرائيل، ووقف الأردن توقيع اتفاقية الطاقة مقابل المياه، ومدى التأثير الممكن أن يكون لهذا الإيقاف على الجانب الإسرائيلي وسيناريو وقف باقي الاتفاقيات أو إعادة النظر بباقي الاتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي، وإلى أي مدى هو سيناريو وارد بالنسبة للجانب الأردني، قال الفايز إن جهود الأردن لوقف الحرب على غزه وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه لن تتوقف، فالخطوة الأولى كانت إلغاء اتفاقية الطاقة مقابل المياه، والآن مجلس النواب يدرس من خلال اللجنة القانونية كافة الاتفاقيات الموقعة بين الأردن ودولة الاحتلال، وهناك اتفاقية الغاز.



وأوضح الفايز أنه وبخصوص الاتفاقيات مع إسرائيل، هناك جوانب قانونية يجب أن تدرس بعناية، فمثلا إذا أخذت اتفاقية الغاز التي وقعت بين شركتين في 2016، فإن هناك غرامات مالية كبيرة على أي طرف يخل بشروط الاتفاقية، لذلك أكدت على مسألة دراسة موضوع هذه الاتفاقيات بعناية وحرص شديدين.



أما بخصوص إلغاء اتفاقية السلام بين الأردن إسرائيل، فأشار الفايز أيضا إلى وجود وجهتي نظر، الأولى تقول أنه إذا ألغى الأردن الاتفاقية مع إسرائيل، يمكن لإسرائيل أن تستغل هذا الوضع وتعمل على تهويد القدس وضم الضفة الغربية.



أما وجهة النظر الثانية فتقول، علينا استخدام الضغط الأردني والعربي والإسلامي والدولي، للحفاظ على هوية القدس العربية ومنع إسرائيل من ضم الضفة الغربية وتهويد القدس، وبالتالي نحول دون أن نعطي لإسرائيل أي ذريعة لضم الضفة وتهويد القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ولهذا يجب دراسة موضوع إلغاء اتفاقية السلام بعناية تامة.



وفي معرض إجابته عن تصعيد الخطوات الدبلوماسية الأردنية مقابل أي تصعيد إسرائيلي في قطاع غزة، وما هي الأوراق والأدوات التي يملكها الأردن ويمكن استخدامها ضد التصعيد الإسرائيلي، قال الفايز: إن الأردن يدرس حاليا موضوع إلغاء الاتفاقيات مع دولة الاحتلال، ولكن بذات الوقت لا يستطيع وحده أن يتحمل عبء القضية الفلسطينية، وبالتالي يجب أن يكون هناك موقفا عربيا وإسلاميا لدعم الأردن في مواجهة العدوان الإسرائيلي وسياساته العنصرية والتوسعية.



وأضاف "أن الدول العربية والإسلامية عليها التصعيد أيضا ضد استمرار إسرائيل في عدوانها واحتلالها الأراضي الفلسطينية، فعلى تركيا دور، والعالم العربي والإسلامي دور، فكما يعلم الجميع أن أميركا وأوروبا لهما مصالح اقتصادية وسياسية مع العالم العربي والإسلامي، لذلك يجب إيصال رسالة قوية لهما بضرورة وضع حد للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".



وقال الفايز إن جلالة الملك صرح بكل وضوح، بوجوب وجود تحالف دولي، يفضي إلى مؤتمر دولي يفرض حل القضية الفلسطينية على إسرائيل فرضا وبالقوة، مبينا أن أي مفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي وحدهما ستستمر سنوات، فإسرائيل دائما تماطل ولا تريد السلام.



وأشار الفايز إلى تصريح نتنياهو الأخير الذي قال فيه وبالحرف الواحد "أنا الوحيد الذي يستطيع أن يمنع قيام دولة فلسطينية"، لذلك يجب فرض الحل على إسرائيل بالقوة، ووقف العدوان على قطاع غزة وحماية الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، ففي الوقت الذي يجري فيه عدوان على غزة، هناك أيضا اعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية وعمليات قتل وتهجير من البيوت.



وفيما يتعلق بسياسات إسرائيل العدوانية الرامية إلى التهجير القسري للفلسطينيين، سواء إلى مصر أو الأردن، قال رئيس مجلس الأعيان إن هناك حديثا قويا بين ساسة إسرائيل حول التهجير، لكن جلالة الملك كان واضحا في موضوع التهجير، حين اعتبر جلالته أن هذا الأمر بمثابة إعلان حرب على الأردن، وحينها سيدافع الأردن عن ثوابته الوطنية وسيادته على أرضه، وأن قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية وشعبنا مستعدون للدفاع عن وطنهم والتصدي لأي عدوان إسرائيلي، وهنا نذكر دولة الاحتلال بمعركة الكرامة.



وردا على سؤال إن كان الخيار العسكري هو سيناريو وارد في مقابل خطط التهجير من الضفة الغربية، قال الفايز هذا أكيد، وكذلك الموقف المصري أيضا إن حاولت إسرائيل التهجير القسري للفلسطينيين، فالأردن ومصر متفقتان على أن التهجير هو إعلان حرب من قبل إسرائيل، ويعني أيضا تصفية القضية الفلسطينية وضم الضفة وتهويد القدس.



وأكد الفايز أن هدف إسرائيل مما يجري في غزة والضفة الغربية، التهجير القسري للشعب الفلسطيني، لكن وبرأيي الشخصي لا أعتقد أن الولايات المتحدة الأميركية ستسمح بنشوب حرب ما بين إسرائيل وكل من الأردن ومصر، لأن ذلك سيوسع دائرة الصراع وسيؤدي إلى عدم الاستقرار في المنطقة، لا سيما وأن رسالة أميركا وأوروبا يجب أن تكون واضحة بالنسبة لإسرائيل بأنهم لن يسمحوا بالتهجير وبوقوع حرب جديدة قد تنتقل وتمتد إلى صراع دولي.



وحول مطالبات رئيس مجلس الأعيان بموقف عربي وإسلامي موحد، للتصدي للتطورات غير المسبوقة في الأراضي الفلسطينية لاسيما في قطاع غزة وهذا الصمود ربما غير المسبوق، وإلى أي مدى ممكن أن يساعد اتخاذ مثل هذا الموقف في وقف العدوان، أشار الفايز إلى أن العدوان الإسرائيلي سيستمر، لكن إسرائيل لن تنتصر على المقاومة وتقضي على حماس، لكن استمرار العدوان يعني المزيد من التدمير والمزيد من الشهداء والمصابين.



وقال إن على إسرائيل أن تدرك أن الشعب الفلسطيني سيستمر بالمقاومة حتى آخر رمق ولو لم يبق إلا فلسطينيا واحدا، لذلك يجب أن يكون الموقف العربي داعما للموقف الأردني لحث الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا لوقف العدوان وعدم انتقال الحرب على غزة إلى حرب إقليمية، ستنعكس على السلم العالمي.



وحول آلية تسلم الأسرى من قبل كتائب القسام، قال الفايز إن ذلك يدل على أن المقاومة تسيطر على كامل قطاع غزة، وأن إسرائيل فشلت في تحقيق أهدافها بالقطاع، كما أن المعاملة التي تلقاها الأسرى الإسرائيليون هي معاملة حسنة نابعة من قيمنا وأخلاقنا العربية والإسلامية، وهي بعكس المعاملة الإسرائيلية للأسرى الفلسطينيين.



وحول السؤال المتعلق بالفايز كونه أبرز شيوخ العشائر الكبيرة في الأردن، وكيف تنظر العشائر الأردنية إلى هذه التطورات في الأراضي الفلسطينية، وأي تأثير وتفاعل بين موقف العشائر والموقف الأردني الرسمي؟ أوضح رئيس مجلس الأعيان أن العشائر الأردنية جزء من النسيج الاجتماعي الأردني، وقدمت الشهداء في سبيل فلسطين في ثورة 1936 وفي حرب 1948، واستطاعت العشائر الأردنية إنقاذ الضفة الغربية من براثن الصهيونية.



وأضاف الفايز "العشائر الأردنية دائما داعمة لفلسطين وقضية فلسطين، وهي جزء من المجتمع الأردني ككل، وهي داعمة للقضية الفلسطينية منذ بداية القرن العشرين، قدمت الشهداء تلو الشهداء، واختلط الدم الفلسطيني مع الدم الأردني على أرض فلسطين الطاهرة، فالعشائر الأردنية عشائر وطنية، وهي دائما مع فلسطين ومع شعب فلسطين ومع قيام الدولة الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها القدس".