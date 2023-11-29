حماس تكشف مصير الأسرى الإسرائيليين العسكريين لديها

حماس تكشف مصير الأسرى الإسرائيليين العسكريين لديها
التاريخ
11/29/2023 3:13:57 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان أن الحركة لن تتحدث بشيء عن تبادل الأسرى الإسرائيليين العسكريين لديها قبل وقف العدوان الصهيوني ورفع الحصار عن غزة.
وقال حمدان في تصريحات اليوم الثلاثاء، إن المقاومة أفرجت عن الأسرى الذين تبين أنّهم روس تقديراً للموقف الروسي الداعم للشعب الفلسطيني.
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