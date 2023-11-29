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حماس تكشف مصير الأسرى الإسرائيليين العسكريين لديها

11/29/2023 3:13:57 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان أن الحركة لن تتحدث بشيء عن تبادل الأسرى الإسرائيليين العسكريين لديها قبل وقف العدوان الصهيوني ورفع الحصار عن غزة.

وقال حمدان في تصريحات اليوم الثلاثاء، إن المقاومة أفرجت عن الأسرى الذين تبين أنّهم روس تقديراً للموقف الروسي الداعم للشعب الفلسطيني.

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