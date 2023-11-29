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الاحتلال يقتحم ضاحية شويكة وعددا من بلدات الشعراوية شمال طولكرم

11/29/2023 3:13:19 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) طولكرم/PNN/اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ضاحية شويكة وعددا من بلدات الشعراوية شمال طولكرم.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال نشرت دورياتها الراجلة في أحياء ضاحية شويكة وتحديدا في حارة النعالوة ومحيط دوار المهداوي وبئر المسناوي، وأجرت عملية تمشيط وتفتيش في المنطقة.

وأضافت المصادر، أن قوات أخرى من جيش الاحتلال اقتحمت بلدتي نزلة عيسى وباقة الشرقية، وأطراف القرى والبلدات المجاورة لهما، وتمركزت عند مداخلهما وسط عمليات تفتيش في الشوارع والأحياء.


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