الاحتلال يقتحم ضاحية شويكة وعددا من بلدات الشعراوية شمال طولكرم

(MENAFN
- Palestine News Network )
طولكرم/PNN/اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ضاحية شويكة وعددا من بلدات الشعراوية شمال طولكرم.
وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال نشرت دورياتها الراجلة في أحياء ضاحية شويكة وتحديدا في حارة النعالوة ومحيط دوار المهداوي وبئر المسناوي، وأجرت عملية تمشيط وتفتيش في المنطقة.
وأضافت المصادر، أن قوات أخرى من جيش الاحتلال اقتحمت بلدتي نزلة عيسى وباقة الشرقية، وأطراف القرى والبلدات المجاورة لهما، وتمركزت عند مداخلهما وسط عمليات تفتيش في الشوارع والأحياء.
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