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الاحتلال يغلق بوابة دير شرف غرب نابلس

11/29/2023 3:13:18 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN/أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، مدخل بلدة دير شرف الغربي، الذي يصل بين مدينة نابلس ومدينتي جنين وطولكرم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أغلقت بوابة دير شرف عند مدخل البلدة الغربي الذي يصل بين مدينة نابلس ومدينتي جنين وطولكرم، ومنعت المركبات من المرور، وعرقلت حركة تنقل المواطنين.

وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت أمس الثلاثاء البوابة ومدخل البلدة الغربي، وعرقلت حركة تنقل المواطنين، في مشهد بات يتكرر يوميا.

وفي العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، نصبت قوات الاحتلال بوابة حديدية عند دوار قرية دير شرف غرب نابلس، في إطار عدوانها الشامل على شعبنا.


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