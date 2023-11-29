الاحتلال يغلق بوابة دير شرف غرب نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN/أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، مدخل بلدة دير شرف الغربي، الذي يصل بين مدينة نابلس ومدينتي جنين وطولكرم.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أغلقت بوابة دير شرف عند مدخل البلدة الغربي الذي يصل بين مدينة نابلس ومدينتي جنين وطولكرم، ومنعت المركبات من المرور، وعرقلت حركة تنقل المواطنين.
وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت أمس الثلاثاء البوابة ومدخل البلدة الغربي، وعرقلت حركة تنقل المواطنين، في مشهد بات يتكرر يوميا.
وفي العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، نصبت قوات الاحتلال بوابة حديدية عند دوار قرية دير شرف غرب نابلس، في إطار عدوانها الشامل على شعبنا.
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