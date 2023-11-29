الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN/أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، مواطنا مقدسيا على هدم منزله في حي رأس العمود ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.
وأفاد المواطن فادي أبو صبيح، بأن بلدية الاحتلال أجبرته على هدم منزله، تفاديا لدفع غرامة مالية إذا قامت آلياتها بهدمه.
وأشار إلى أن مساحة المنزل لا تتجاوز 60 مترا مربعا، ويقطنه مع عائلته المكونة من ستة أفراد، مضيفا أن العائلة ستصبح بلا مأوى.
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