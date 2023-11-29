الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله

MENAFN - Palestine News Network ) القدس/PNN/أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، مواطنا مقدسيا على هدم منزله في حي رأس العمود ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وأفاد المواطن فادي أبو صبيح، بأن بلدية الاحتلال أجبرته على هدم منزله، تفاديا لدفع غرامة مالية إذا قامت آلياتها بهدمه.

وأشار إلى أن مساحة المنزل لا تتجاوز 60 مترا مربعا، ويقطنه مع عائلته المكونة من ستة أفراد، مضيفا أن العائلة ستصبح بلا مأوى.