نقابة الصحفيين: 350 جريمة بحق الصحفيين منذ بدء العدوان

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله 29-11-2023 وفا- أكدت نقابة الصحفيين، أنها وثقت نحو 350 جريمة وانتهاكا جسيما بحق الصحفيين ووسائل الاعلام خلال 50 يوماً من العدوان على شعبنا.

وأوضحت النقابة في بيان لها، لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف اليوم الأربعاء، أن الاحتلال غيّب خلال عدوانه على غزة منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر 100 صحفي وصحفية، من بينهم 70 شهيداً من الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام، وصحفيان اثنان مفقودين، و28 صحفياً معتقلا في سجون الاحتلال.

وأكدت النقابة، أن من قتلته قوات الاحتلال من الصحفيين الفلسطينيين خلال 50 يوماً، يوازي 120% ممن قتلهم خلال 23 عاماً، ويساوي أكثر من ثلاثة أضعاف ما قتل من الصحفيين في كل أنحاء العالم منذ بداية العام الجاري.

ولمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، قالت النقابة: "وإذ تأتي مناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني هذا العام في ظل قيام الاحتلال الإسرائيلي العنصري، بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني، وبما يطال الجسم الصحفي، وهو ما يشكل انتهاكات فاضحة لاتفاقيات جنيف، والقانون الدولي الإنساني، والاعلان العالمي لحقوق الانسان، وإعلان الأمم المتحدة عام 1993 تبني اليوم العالمي لحرية الصحافة، وقرار المحكمة أوروبية لحقوق الانسان عام 2010، وقراري مجلس الامن 1738 و 2222، وقرار الأمم المتحدة رقم 163/68 بشأن عدم افلات مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين من العقاب".

وأضافت أن "هذه الحقائق تستوجب موقفاً وتحركاً دولياً عاجلاً لوقف هذه الجرائم المستمرة، ومعاقبة الاحتلال على جرائمه، وتوفير حماية فعلية للصحفيين".

واعتبرت النقابة كل جهة دولية تتلكأ عن هذا الجهد وعن دورها في ذلك، شريكاً ومتواطأً مع الاحتلال في جرائمه ضد الصحفيين.