-->

Thursday, 30 November 2023 06:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مستعمرون يحرقون أراض زراعية في قريوت جنوب نابلس

11/29/2023 3:13:17 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN/أحرق مستعمرون، اليوم الأربعاء، أراض زراعية في قرية قريوت جنوب نابلس.

وقال الناشط بمقاومة الاستيطان بشار قريوتي إن مستعمرين أحرقوا عشرات الدونمات الزراعية في منطقة بطيشة غرب القرية.

‏وأشار إلى أن الاحتلال والمستعمرين يمنعون المزارعين من الوصول إلى المنطقة المذكورة منذ بداية العدوان على قطاع غزة، مؤكدا أنها تقع ضمن الأراضي المصنفة (ب).

MENAFN29112023000205011050ID1107511446

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث