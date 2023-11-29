مستعمرون يحرقون أراض زراعية في قريوت جنوب نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN/أحرق مستعمرون، اليوم الأربعاء، أراض زراعية في قرية قريوت جنوب نابلس.
وقال الناشط بمقاومة الاستيطان بشار قريوتي إن مستعمرين أحرقوا عشرات الدونمات الزراعية في منطقة بطيشة غرب القرية.
وأشار إلى أن الاحتلال والمستعمرين يمنعون المزارعين من الوصول إلى المنطقة المذكورة منذ بداية العدوان على قطاع غزة، مؤكدا أنها تقع ضمن الأراضي المصنفة (ب).
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