-->

Thursday, 30 November 2023 06:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يقتحم قرى صرة ومادما وتل في محافظة نابلس

11/29/2023 3:13:16 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN/اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء قرى تل جنوب غرب نابلس، وصرة غربا، ومادما جنوبا.

وقالت مصادر محلية وأمنية إن قوات الاحتلال اقتحمت القرى الثلاثة بشكل متزامن، وتمركزت في شوارعها.

MENAFN29112023000205011050ID1107511445

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث