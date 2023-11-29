الاحتلال يقتحم قرى صرة ومادما وتل في محافظة نابلس
التاريخ
11/29/2023 3:13:16 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN/اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء قرى تل جنوب غرب نابلس، وصرة غربا، ومادما جنوبا.
وقالت مصادر محلية وأمنية إن قوات الاحتلال اقتحمت القرى الثلاثة بشكل متزامن، وتمركزت في شوارعها.
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