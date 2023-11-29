مستعمرون يطردون مواطنا من أرضه في كيسان شرق بيت لحم

مستعمرون يطردون مواطنا من أرضه في كيسان شرق بيت لحم
التاريخ
11/29/2023 3:13:16 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN/طرد مستعمرون اليوم الاربعاء، مواطنا من أرضه في قرية كيسان شرق بيت لحم.
وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية إن مجموعة من المستعمرين طردت المواطن علي عيسى نباهين من أرضه في منطقة "أم قطفة" المحاطة بمستعمرة "ايبي هناحل" المقامة على أراضي المواطنين شرق القرية، عندما كان يقوم باستصلاحها.
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