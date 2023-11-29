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مستعمرون يطردون مواطنا من أرضه في كيسان شرق بيت لحم

11/29/2023 3:13:16 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN/طرد مستعمرون اليوم الاربعاء، مواطنا من أرضه في قرية كيسان شرق بيت لحم.

وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية إن مجموعة من المستعمرين طردت المواطن علي عيسى نباهين من أرضه في منطقة "أم قطفة" المحاطة بمستعمرة "ايبي هناحل" المقامة على أراضي المواطنين شرق القرية، عندما كان يقوم باستصلاحها.

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