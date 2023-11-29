تناولي هذه الأطعمة لزيادة وزن الجنين في شهر ولادتك

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- Khaberni) خبرني - الثلث الأخير من الحمل هو نهاية مسار الحمل الطويل المتعب واستقبال المولود الذي لطالما انتظرته طويلاً. في هذا الشهر الاخير يقوم الأطباء بمتابعة الحامل وتهيئتها هي وجنينها للولادة، منها وزن الجنين، عبر تناول بعض الأطعمة المهمة لذلك. فما هي تلك الأطعمة المهمة للطفل لإكسابه الوزن المناسب، وضمان اكتمال نموه، ونزوله بسلاسة وأمان: الفواكه المجففة والمكسرات تعد الفواكه المجففة مثل القراصيا والمكسرات وبخاصة اللوز؛ أحد الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية مثل الحديد والبوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين «E». اللحوم البيضاء البيض والدجاج مصادر كبيرة للبروتين، تساعد على زيادة وزن الجنين إلى جانب فوائد انخفاض الكوليسترول وأحماض أوميجا 3 الدهنية. اللبن الرائب حيث يحتوي على البريبيوتيك والبروبيوتيك، والكالسيوم والبروتين، وجميعها عناصر تساعد على إمداد الطفل بالغذاء وإكسابه الوزن، ويمكنك إضافة الفاكهة أو الشوفان للبن عند تناوله. الأسماك الأسماك غنية بالأوميجا 3، وهي مواد مهمة جداً لتطور ونمو دماغ الجنين، كما تحتوي الأسماك على بروتين ضروري لتطور الجلد والشعر والعضلات، لكن يجب الانتباه إلى ضرورة تنظيف الأسماك وطهيها جيداً قبل تناولها. الأفوكادو هو مصدر غني بفيتامين «سي»، والفوليت، وفيتامين «بي 6» بجانب البيض والدواجن؛ فهي مصدر غني بالبروتينات، لذا فإنها تساعد على زيادة وزن الجنين. فول الصويا يعتبر مصدراً غنياً بالبروتينات ومناسباً للنباتيين، ويحتوي فول الصويا على الحديد، والدهون المفيدة والألياف، إلى جانب مجموعة من المعادن. البروكلي البروكلي من الخضروات الغنية بفيتامين «B»، والكالسيوم، والمعادن، كما يساعد على إنتاج فيتامين «أ» في الجسم.
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