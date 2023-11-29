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تناولي هذه الأطعمة لزيادة وزن الجنين في شهر ولادتك

11/29/2023 3:10:09 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - الثلث الأخير من الحمل هو نهاية مسار الحمل الطويل المتعب واستقبال المولود الذي لطالما انتظرته طويلاً. في هذا الشهر الاخير يقوم الأطباء بمتابعة الحامل وتهيئتها هي وجنينها للولادة، منها وزن الجنين، عبر تناول بعض الأطعمة المهمة لذلك. فما هي تلك الأطعمة المهمة للطفل لإكسابه الوزن المناسب، وضمان اكتمال نموه، ونزوله بسلاسة وأمان: الفواكه المجففة والمكسرات تعد الفواكه المجففة مثل القراصيا والمكسرات وبخاصة اللوز؛ أحد الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية مثل الحديد والبوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين «E». اللحوم البيضاء البيض والدجاج مصادر كبيرة للبروتين، تساعد على زيادة وزن الجنين إلى جانب فوائد انخفاض الكوليسترول وأحماض أوميجا 3 الدهنية. اللبن الرائب حيث يحتوي على البريبيوتيك والبروبيوتيك، والكالسيوم والبروتين، وجميعها عناصر تساعد على إمداد الطفل بالغذاء وإكسابه الوزن، ويمكنك إضافة الفاكهة أو الشوفان للبن عند تناوله. الأسماك الأسماك غنية بالأوميجا 3، وهي مواد مهمة جداً لتطور ونمو دماغ الجنين، كما تحتوي الأسماك على بروتين ضروري لتطور الجلد والشعر والعضلات، لكن يجب الانتباه إلى ضرورة تنظيف الأسماك وطهيها جيداً قبل تناولها. الأفوكادو هو مصدر غني بفيتامين «سي»، والفوليت، وفيتامين «بي 6» بجانب البيض والدواجن؛ فهي مصدر غني بالبروتينات، لذا فإنها تساعد على زيادة وزن الجنين. فول الصويا يعتبر مصدراً غنياً بالبروتينات ومناسباً للنباتيين، ويحتوي فول الصويا على الحديد، والدهون المفيدة والألياف، إلى جانب مجموعة من المعادن. البروكلي البروكلي من الخضروات الغنية بفيتامين «B»، والكالسيوم، والمعادن، كما يساعد على إنتاج فيتامين «أ» في الجسم.

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