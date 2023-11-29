مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني يوقع مذكرة شراكة استراتيجية مع مؤسسة ميد أور الإيطالية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) وقع مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني، مذكرة تفاهم مع مؤسسة ميد أور Med-Or الرائدة في مبادرات البحوث والتعليم والثقافة في مجالات العلوم بجمهورية إيطاليا الصديقة.



وجرت مراسم توقيع المذكرة في سفارة مملكة البحرين بجمهورية إيطاليا بحضور الدكتور ناصر محمد البلوشي، سفير مملكة البحرين، حيث وقعها من جانب مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني، الرئيس التنفيذي الدكتور عبدالله ناصر النعيمي، ومن جانب مؤسسة ميد أور الإيطالية، الدكتور ماركو مينيتي، رئيس المؤسسة ووزير الداخلية السابق بالجمهورية الإيطالية.



ويأتي توقيع هذه المذكرة كامتداد لعمل المركز في توسيع نطاق العمل على تمكين الشباب بمهارات الصناعة على المستوى الدولي من خلال التعاون مع المؤسسات التعليمية ذات الصلة في الدول الصديقة، بهدف تبادل الخبرات، وتوفير فرص الاستفادة من الإمكانيات التي تقدمها المؤسسة، عبر الجمع بين مهارات سوق العمل وربطها بالوسط الأكاديمي، في ظل إدارة مؤسسة ميد أور التي تضم نخبة من الرياديين والخبراء في قطاعات مختلفة من حول العالم.



وتلعب سفارة مملكة البحرين في روما دوراً حيوياً في تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية مع الجمهورية الإيطالية، حيث ساهمت السفارة في ترويج الفرص في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بما فيه مجالات التعليم العالي والثقافة والصحة والمبادرات البحثية من خلال علاقتها القوية مع مؤسسة ميد-أور، لتحقيق مصالح وتطلعات البلدين والشعبين الصديقين.



وتتضمن مذكرة التفاهم على نحو مفصل الأولويات المشتركة فيما يتعلق بتوفير المنح الدراسية لخريجي مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني لمواصلة التعليم العالي للحصول على درجات الماجستير في الجامعات الإيطالية المحددة من قبل المؤسسة، بالإضافة إلى دعم الخريجين من خلال البرامج التدريبية والمهنية الاحترافية.



كما تهدف المذكرة إلى تكامل الجهود في ما يتعلق مواكبة التطورات التقنية وتبادل الاستشارات في ما يتعلق بتقنيات الذكاء الاصطناعي والمستحدثات الرقمية والأمن السيبراني، والمشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل في مسارات مهنية وتطبيقية منها الرياضة، والتقنيات الرقمية، وغيرها من المجالات التي تفتح آفاق جديدة لطلاب المركز للتميز والإبداع والابتكار على المستوى الدولي.





وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لمركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني إن "المركز يأخذ توجهاً استراتيجاً نحو تعزيز التعاون التعليمي والأكاديمي بين مملكة البحرين ودول العالم، عبر إثراء الشباب بالإمكانيات والفرص الواعدة لاستشراف المستقبل ومواجهة تحدياته، ورفدهم بالمهارات التي تجعل من تنافسيتهم عالمية المدى، وتؤسسهم لاحتياجات سوق العمل المستقبلية، ومواكبة طموح أبناء الوطن،

ليساهموا بشكل فعال في الاقتصاد المعرفي وأولوياته المتعلقة بالعلوم والهندسة والذكاء الاصطناعي، وغيرها من المعارف والاختصاصات التي تمثل جزءاً كبيراً من معادلة المستقبل".