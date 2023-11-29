رئيس الأمن العام يستقبل وفداً من القيادة الوطنية لحماية الحدود البريطانية والعبودية الحديثة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) استقبل الفريق طارق حسن الحسن رئيس الأمن العام، وفداً من القيادة الوطنية لحماية الحدود البريطانية والعبودية الحديثة، بحضور مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، رئيس وحدة حماية الطفل في الفضاء الإلكتروني.

وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الأمن العام بالوفد الزائر، مؤكدا حرص مملكة البحرين على إرساء قواعد المساواة وتعزيز حقوق الإنسان لكل المواطنين والمقيمين دون تمييز، والاهتمام بكل ما من شأنه المحافظة على الإنسان وحقوقه وحرياته، مشيراً إلى حجم الجهود المستمرة التي تبذلها كافة الجهات في مملكة البحرين وعلى رأسها وزارة الداخلية في هذا الصدد.

وأشار رئيس الأمن العام إلى الإنجازات النوعية لمملكة البحرين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص والمتمثلة في تصدر تصنيف الفئة الأولى للدول الأكثر نجاحاً في مكافحة الاتجار بالأشخاص على مدى ستة أعوام وفق تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، مؤكداً أن هذا التقدير العالمي يعزز من مكانة البحرين الدولية ودورها الريادي في التصدي لهذه الجريمة والتي تعمل وزارة الداخلية على المضي قدما في مكافحتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتم خلال اللقاء ، استعراض مجالات التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات ، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.