رئيس الأمن العام يستقبل وفداً من القيادة الوطنية لحماية الحدود البريطانية والعبودية الحديثة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل الفريق طارق حسن الحسن رئيس الأمن العام، وفداً من القيادة الوطنية لحماية الحدود البريطانية والعبودية الحديثة، بحضور مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، رئيس وحدة حماية الطفل في الفضاء الإلكتروني.
وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الأمن العام بالوفد الزائر، مؤكدا حرص مملكة البحرين على إرساء قواعد المساواة وتعزيز حقوق الإنسان لكل المواطنين والمقيمين دون تمييز، والاهتمام بكل ما من شأنه المحافظة على الإنسان وحقوقه وحرياته، مشيراً إلى حجم الجهود المستمرة التي تبذلها كافة الجهات في مملكة البحرين وعلى رأسها وزارة الداخلية في هذا الصدد.
وأشار رئيس الأمن العام إلى الإنجازات النوعية لمملكة البحرين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص والمتمثلة في تصدر تصنيف الفئة الأولى للدول الأكثر نجاحاً في مكافحة الاتجار بالأشخاص على مدى ستة أعوام وفق تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، مؤكداً أن هذا التقدير العالمي يعزز من مكانة البحرين الدولية ودورها الريادي في التصدي لهذه الجريمة والتي تعمل وزارة الداخلية على المضي قدما في مكافحتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتم خلال اللقاء ، استعراض مجالات التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات ، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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