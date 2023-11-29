وزارة التربية والتعليم تصدر دليلين للطلبة وأولياء أمورهم عن اختباري( IELTS) و (TOEFL)

وجرى توزيع الدليلين على جميع طلبة المرحلة الثانوية بجميع مستوياتها أمورهم استعداداً لبدء التدريب على مهارات اللغة الإنجليزية: الاستماع والقراءة والكتابة والتحدث، وذلك بعد أن تم إعلان النتيجة العامة لأداء المدارس الثانوية في اختبار IELTS التجريبي القبلي.

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