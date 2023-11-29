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وزارة التربية والتعليم تصدر دليلين للطلبة وأولياء أمورهم عن اختباري( IELTS) و (TOEFL)

11/29/2023 3:06:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أصدرت وزارة التربية والتعليم دليل التدريبات لطلبة المرحلة الثانوية لخوض اختباري تحديد المستوى في اللغة الإنجليزية (IELTS)، حيث يتضمن الدليل سلسلة واسعة من الشروحات والتدريبات على محتوى محتوى اختبار (IELTS)، في حين يتضمن الدليل الاسترشادي لأولياء الأمور معلومات هامة متعلقة باختباري (IELTS) و(TOEFL).

وجرى توزيع الدليلين على جميع طلبة المرحلة الثانوية بجميع مستوياتها أمورهم استعداداً لبدء التدريب على مهارات اللغة الإنجليزية: الاستماع والقراءة والكتابة والتحدث، وذلك بعد أن تم إعلان النتيجة العامة لأداء المدارس الثانوية في اختبار IELTS التجريبي القبلي.

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