وزارة التربية والتعليم تصدر دليلين للطلبة وأولياء أمورهم عن اختباري( IELTS) و (TOEFL)

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- Akhbar Al Khaleej) أصدرت وزارة التربية والتعليم دليل التدريبات لطلبة المرحلة الثانوية لخوض اختباري تحديد المستوى في اللغة الإنجليزية (IELTS)، حيث يتضمن الدليل سلسلة واسعة من الشروحات والتدريبات على محتوى محتوى اختبار (IELTS)، في حين يتضمن الدليل الاسترشادي لأولياء الأمور معلومات هامة متعلقة باختباري (IELTS) و(TOEFL).
وجرى توزيع الدليلين على جميع طلبة المرحلة الثانوية بجميع مستوياتها أمورهم استعداداً لبدء التدريب على مهارات اللغة الإنجليزية: الاستماع والقراءة والكتابة والتحدث، وذلك بعد أن تم إعلان النتيجة العامة لأداء المدارس الثانوية في اختبار IELTS التجريبي القبلي.
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