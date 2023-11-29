التربية تعلن النتائج العامة لطلبة الثانوية في الاختبار التدريبي القبلي لقياس مهارات اللغة الإنجليزية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أعلنت وزارة التربية والتعليم نتائج طلبة المرحلة الثانوية بمستوياتها الثلاثة (الأول والثاني والثالث الثانوي) في الاختبار التجريبي القبلي (Pre-test) لقياس مهارات اللغة الإنجليزية (IELTS)، الذي أجرته الوزارة في شهر أكتوبر الماضي في جميع المدارس الثانوية.





وأظهرت النتائج أن متوسط الدرجات الإجمالي لطلبة الصف الأول الثانوي في الاختبار قد بلغ 2.68 من 9، إذ حققت طالبات الصف الأول الثانوي متوسط درجات بلغ 2.9، فيما بلغت متوسط درجات الطلاب في ذات الصف 2.48.





أما في الصف الثاني الثانوي فقد بلغ متوسط الدرجات الإجمالي 2.99، إذ حققت الطالبات متوسط درجات بلغ 3.23، فيما بلغ متوسط درجات الطلاب 2.73.





وفي الصف الثالث الثانوي، بلغ متوسط الدرجات الإجمالي

3.23، إذ حققت الطالبات متوسط درجات بلغ 3.39، فيما بلغ متوسط درجات الطلاب 3.04.





وبذلك، يتبين أن طلبة الصف الثالث الثانوي قد حققوا أعلى نتيجة في الاختبار القبلي، واقتربوا من الوصول إلى الدرجة الدنيا المطلوبة للنجاح في هذا الاختبار وهي 5.5 من أصل 9 نقاط.





وسيخضع طلبة المرحلة الثانوية لتدريب على هذا الاختبار شاملاً مهارات الاستماع والقراءة والكتابة والتحدث، قبل أن تجري لهم الوزارة اختباراً تجريبياً بعدياً (Post-test) في شهر مايو ٢٠٢٤م لمعرفة مدى التقدم المحرز من الطلبة في هذه المهارات بعد الخضوع للتدريب اللازم عليها.





وأكدت الوزارة أن المدارس سوف تقوم بتسليم الطلبة نتائجهم في هذا الاختبار مع الإشارة إلى أنه لا تحتسب نتائجه في المعدل التراكمي ولا يترتب عليه نجاح أو رسوب الطلبة، وإنما هو فرصة تدريبية مهمة لإتقان اختبار (IELTS) والتعرف على محتواه وأقسامه.





وعلى إثر استعراض النتائج وتحليل البيانات، أكد سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم أن الوزارة مستمرة في تطبيق هذا البرنامج الذي يهدف إلى صقل مهارات الطلبة في اللغة الإنجليزية والارتقاء بمستوياتهم، مبيناً أن تطبيق التدريب على هذا الاختبار في هذا العام الدراسي قد شمل صفوف المرحلة الثانوية الثلاثة، في حين أن التطبيق خلال العام الدراسي الماضي قد اقتصر على طلبة الصف الثالث الثانوي فقط.





ولفت سعادة الوزير إلى أن الاستمرار في تطبيق التدريبات على هذا الاختبار من شأنه حتماً الارتقاء بمستويات الطلبة، مشيراً إلى أنه لا داعي إلى القلق من تدني النتائج خلال هذه المرحلة نظراً لكون الطلبة يتعاملون مع الاختبار لأول مرة وهو يعد اختباراً جديد المحتوى بالنسبة لهم، حيث من المتوقع أن يشهد المستوى تصاعداً مع استمرار التدريب.