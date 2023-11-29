التربية تعلن النتائج العامة لطلبة الثانوية في الاختبار التدريبي القبلي لقياس مهارات اللغة الإنجليزية

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- Akhbar Al Khaleej) أعلنت وزارة التربية والتعليم نتائج طلبة المرحلة الثانوية بمستوياتها الثلاثة (الأول والثاني والثالث الثانوي) في الاختبار التجريبي القبلي (Pre-test) لقياس مهارات اللغة الإنجليزية (IELTS)، الذي أجرته الوزارة في شهر أكتوبر الماضي في جميع المدارس الثانوية.
وأظهرت النتائج أن متوسط الدرجات الإجمالي لطلبة الصف الأول الثانوي في الاختبار قد بلغ 2.68 من 9، إذ حققت طالبات الصف الأول الثانوي متوسط درجات بلغ 2.9، فيما بلغت متوسط درجات الطلاب في ذات الصف 2.48.
أما في الصف الثاني الثانوي فقد بلغ متوسط الدرجات الإجمالي 2.99، إذ حققت الطالبات متوسط درجات بلغ 3.23، فيما بلغ متوسط درجات الطلاب 2.73.
وفي الصف الثالث الثانوي، بلغ متوسط الدرجات الإجمالي
3.23، إذ حققت الطالبات متوسط درجات بلغ 3.39، فيما بلغ متوسط درجات الطلاب 3.04.
وبذلك، يتبين أن طلبة الصف الثالث الثانوي قد حققوا أعلى نتيجة في الاختبار القبلي، واقتربوا من الوصول إلى الدرجة الدنيا المطلوبة للنجاح في هذا الاختبار وهي 5.5 من أصل 9 نقاط.
وسيخضع طلبة المرحلة الثانوية لتدريب على هذا الاختبار شاملاً مهارات الاستماع والقراءة والكتابة والتحدث، قبل أن تجري لهم الوزارة اختباراً تجريبياً بعدياً (Post-test) في شهر مايو ٢٠٢٤م لمعرفة مدى التقدم المحرز من الطلبة في هذه المهارات بعد الخضوع للتدريب اللازم عليها.
وأكدت الوزارة أن المدارس سوف تقوم بتسليم الطلبة نتائجهم في هذا الاختبار مع الإشارة إلى أنه لا تحتسب نتائجه في المعدل التراكمي ولا يترتب عليه نجاح أو رسوب الطلبة، وإنما هو فرصة تدريبية مهمة لإتقان اختبار (IELTS) والتعرف على محتواه وأقسامه.
وعلى إثر استعراض النتائج وتحليل البيانات، أكد سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم أن الوزارة مستمرة في تطبيق هذا البرنامج الذي يهدف إلى صقل مهارات الطلبة في اللغة الإنجليزية والارتقاء بمستوياتهم، مبيناً أن تطبيق التدريب على هذا الاختبار في هذا العام الدراسي قد شمل صفوف المرحلة الثانوية الثلاثة، في حين أن التطبيق خلال العام الدراسي الماضي قد اقتصر على طلبة الصف الثالث الثانوي فقط.
ولفت سعادة الوزير إلى أن الاستمرار في تطبيق التدريبات على هذا الاختبار من شأنه حتماً الارتقاء بمستويات الطلبة، مشيراً إلى أنه لا داعي إلى القلق من تدني النتائج خلال هذه المرحلة نظراً لكون الطلبة يتعاملون مع الاختبار لأول مرة وهو يعد اختباراً جديد المحتوى بالنسبة لهم، حيث من المتوقع أن يشهد المستوى تصاعداً مع استمرار التدريب.
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