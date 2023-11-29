رئيس مجلس الشورى: نفتخر بالرؤى الملكية والجهود الحكومية لتعزيز الابتكار الاجتماعي وتشجيع المبادرات المجتمعية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أكد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، الفخر والاعتزاز بالرؤى الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظّم،، لتعزيز الابتكار الاجتماعي في مملكة البحرين، مشيدًا بالجهود الحكومية بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتشجيع المبادرات المجتمعية، والبرامج التي تنهض بالمقومات الاجتماعية الرصينة.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها رئيس مجلس الشورى، في افتتاح مؤتمر القمة العالمية الثالث للابتكار الاجتماعي، الذي انطلقت فعالياته اليوم (الأربعاء)، برعاية ، وبتنظيم من مركز السلام للابتكار الاجتماعي، حيث يأتي المؤتمر هذا العام بعنوان: "توظيف الابتكار الاجتماعي وأدواته في تنمية القطاع غير الربحي".

وثمّنَ رئيس مجلس الشورى حرص الحكومة الموقرة على تطبيق أفضل الممارسات في الابتكار الاجتماعي، وتوظيفها في المبادرات التنموية الرائدة، ومنها صندوق العمل (تمكين) الذي يهدف الى الارتقاء بالقطاع الاقتصادي والاجتماعي، من خلال الاستفادة من المساهمات الإيجابية في تدريب وتطوير الكوادر البحرينية، وتطوير المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم الأنظمة والعمليات التشغيلية المعمول بها في تلك المؤسسات.

وأثنى على جهود المجتمع المدني في الابتكار الاجتماعي، مشيرًا إلى أن هناك نشاط لدى العديد من منظمات المجتمع المدني بمملكة البحرين في مجال الابتكار الاجتماعي، من خلال إطلاق المشاريع والبرامج التي تستهدف النهوض بمبادئ وقيم التكافل والتشارك المجتمعي.



وأوضح أن الابتكار الاجتماعي يعد أحد الأسس المهمة في عملية تطوير الخِدمات والبرامج التي تلبي الاحتياجات الاجتماعية، وتسهم في توفير الخدمات العامة من قبل المؤسسات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني.

ولفت رئيس مجلس الشورى إلى أنَّ الابتكار الاجتماعي يعزز الكفاءة التنظيمية والقدرة التنافسية، ويؤدي الى استدامة فعّالية المؤسسات غير الربحية، من خلال مهارات القيادة والابتكارات في مجال المنح والعطاء وتطوير طرقٍ جديدةٍ ومبتكرةٍ لمواجهة التَّحديات الاجتماعية.

ونوّه بالشخصيات المشاركة من مختلف الأقطار العربية، في مؤتمر القمة العالمية الثالثة للابتكار الاجتماع، وحرصهم على نقل خبراتهم وتطلعاتهم حول الابتكار الاجتماعي، وفرص تحسين القطاع غير الربحي، وتقديم الأفكار والرؤى التي تسهم في إيجاد حلول مستدامة ونماذج ابتكارية في تمويل المشاريع المجتمعية.

كما أكد ضرورة النهوض بالوعي بأهمية الابتكار الاجتماعي من خلال حملات التوعية وبرامج التدريب، ونشر ثقافة الابتكار الاجتماعي، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية بالابتكار الاجتماعي، متمنيًا أن يكون المؤتمر محطة قيّمة للحوار البناء والتفاعل الإيجابي بين المتحدثين والمشاركين، والخروج بتوصيات ورؤى جديدة تصب في دعم الابتكار الاجتماعي وتوفير الحلول للتحديات المجتمعية.

وتقدم رئيس مجلس الشورى بالشكر لمركز السلام للابتكار الاجتماعي، على جهودهم المخلصة في تنظيم المؤتمر، مقدّراً مساعيهم في تنظيم المؤتمرات والملتقيات التي تعزز ثقافة الابتكار الاجتماعي والريادة الاجتماعية في الوطن العربي.