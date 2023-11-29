وزير الخارجية يترأس الاجتماع التاسع والثلاثين للجنة الوطنية لحقوق الإنسان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) ترأس الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء ، الاجتماع التاسع والثلاثين للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والذي عُقد بمقر الوزارة، بحضور أعضاء اللجنة من مختلف الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية ذات الصلة.
وخلال الاجتماع، ثمن وزير الخارجية الجهود الوطنية المخلصة، والدور الكبير الفاعل الذي يضطلع به أعضاء اللجنة في كل ما من شأنه حماية وترسيخ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية امتثالًا للتوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المُعظم، ، وبمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والتي جعلت مملكة البحرين أنموذجًا يحتذى به في مجال صون وتعزيز حقوق الإنسان، مشيرًا سعادته إلى أن المملكة ماضية بخطى ثابتة في مسيرتها التنموية بكل حكمة واقتدار ونحو مزيد من البناء والتجديد.
وخلال الاجتماع، تمت تزكية سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة ليكون نائبًا لرئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، تنفيذًا للقرار رقم (103) لسنة 2023 بتعديل المادة (2) من القرار رقم (35) لسنة 2023 بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
كما وتم اعتماد تقرير مملكة البحرين الدوري الثاني للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان والذي ساهمت به كل الجهات المعنية بالمملكة وممثلي جمعيات المجتمع المدني، إلى جانب استعراض تقرير متابعة تنفيذ مشاريع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان ( 2022-2026) وخاصة المشاريع المزمع الانتهاء منها في العام الحالي، وكذلك استعدادات مملكة البحرين للمشاركة في الحدث رفيع المستوى الذي تنظمه المفوضية السامية لحقوق الإنسان بمناسبة الذكرى ٧٥ للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في قصر الأمم بجنيف خلال الفترة من 11-12 ديسمبر المقبل.
هذا وقد استعرضت اللجنة في اجتماعها عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، واتخذت القرارات المناسبة بشأنها.
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