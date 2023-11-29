وزير الخارجية يترأس الاجتماع التاسع والثلاثين للجنة الوطنية لحقوق الإنسان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) ترأس الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء ، الاجتماع التاسع والثلاثين للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والذي عُقد بمقر الوزارة، بحضور أعضاء اللجنة من مختلف الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية ذات الصلة.

وخلال الاجتماع، ثمن وزير الخارجية الجهود الوطنية المخلصة، والدور الكبير الفاعل الذي يضطلع به أعضاء اللجنة في كل ما من شأنه حماية وترسيخ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية امتثالًا للتوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المُعظم، ، وبمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والتي جعلت مملكة البحرين أنموذجًا يحتذى به في مجال صون وتعزيز حقوق الإنسان، مشيرًا سعادته إلى أن المملكة ماضية بخطى ثابتة في مسيرتها التنموية بكل حكمة واقتدار ونحو مزيد من البناء والتجديد.

وخلال الاجتماع، تمت تزكية سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة ليكون نائبًا لرئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، تنفيذًا للقرار رقم (103) لسنة 2023 بتعديل المادة (2) من القرار رقم (35) لسنة 2023 بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

كما وتم اعتماد تقرير مملكة البحرين الدوري الثاني للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان والذي ساهمت به كل الجهات المعنية بالمملكة وممثلي جمعيات المجتمع المدني، إلى جانب استعراض تقرير متابعة تنفيذ مشاريع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان ( 2022-2026) وخاصة المشاريع المزمع الانتهاء منها في العام الحالي، وكذلك استعدادات مملكة البحرين للمشاركة في الحدث رفيع المستوى الذي تنظمه المفوضية السامية لحقوق الإنسان بمناسبة الذكرى ٧٥ للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في قصر الأمم بجنيف خلال الفترة من 11-12 ديسمبر المقبل.

هذا وقد استعرضت اللجنة في اجتماعها عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، واتخذت القرارات المناسبة بشأنها.