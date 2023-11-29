رئيس قطاع الشؤون العربية والأفريقية بوزارة الخارجية يشارك في فعالية اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) شارك السفير أحمد الطريفي، رئيس قطاع الشؤون العربية والأفريقية بوزارة الخارجية، في فعالية اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وذلك في الحفل الذي أقيم اليوم (الأربعاء)، بتنظيم من مكتب الأمم المتحدة لدى مملكة البحرين، بالتعاون مع سفارة دولة فلسطين لدى مملكة البحرين، وذلك بحضور خالد المقود، المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة، وطه محمد عبد القادر، سفير دولة فلسطين لدى مملكة البحرين، وعدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى المملكة.

وقد ألقى رئيس قطاع الشؤون العربية والأفريقية بوزارة الخارجية كلمة أشار فيها إلى أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المُعظم،

وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ملتزمة دائمًا بمساندة الشعب الفلسطيني الشقيق حتى نيل حقوقه التاريخية في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967، وفق حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأكد خلال كلمته موقف مملكة البحرين الثابت والداعي إلى الوقف الفوري للحرب في غزة، وإقرار الهدنة الإنسانية الدائمة، والإفراج عن جميع الأسرى والمحتجزين، ورفض التهجير القسري للسكان، وتسهيل وصول المساعدات الطبية والغذاء والماء والوقود والكهرباء إلى قطاع غزة بموجب القانون الدولي الإنساني و قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن إزاء الوضع الإنساني الكارثي والمؤلم في قطاع غزة.

كما أكد السفير أحمد محمد الطريفي بأن مملكة البحرين بمتابعة من المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية تؤدي واجباتها بتسليم المواد الإغاثية إلى سكان قطاع غزة، وتسعى إلى بناء مستشفى ميداني ومجمع سكني، وغيرها من المشاريع التنموية، بما يسهم في التخفيف من معاناة أهالي القطاع.

وفي ختام كلمته، أكد بأن مملكة البحرين تجدد دعوتها للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته التاريخية والقانونية في إحياء مفاوضات السلام، ودعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وفق حل الدولتين، باعتبارها ركيزة استراتيجية لتحقيق السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط، وضمان حقوق شعوب المنطقة كافة في العيش معًا بأمان وسلام ورخاء.