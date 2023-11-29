إطلاق الصفحة الرسمية لخطة تطوير مدينة المحرق على الموقع الإلكتروني لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) إنفاذاً للأمر الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، بالمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين، وإحياء قصر عيسى الكبير وتطوير المحرق بما يحفظ هويتها التاريخية والثقافية، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
بتفعيل الخطة التنفيذية الخاصة بالمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين وإطلاق خطة تطوير مدينة المحرق، أعلنت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني عن إطلاق الصفحة الرسمية الخاصة بخطة تطوير مدينة المحرق على الموقع الإلكتروني للوزارة، وذلك تزامناً مع إطلاق الدليل الاسترشادي للتعمير في مناطق التراث العمراني.
وفي هذا الصدد، أكدت دنيا فيصل سرحان الوكيل المساعد للموارد والمعلومات بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، أن إطلاق الصفحة الخاصة بخطة تطوير مدينة المحرق على الموقع الإلكتروني للوزارة يأتي في إطار جهود التعريف بأهداف الخطة ومكوناتها، حيث يمكن من خلال زيارة الموقع الاطلاع على الدليل الاسترشادي للتعمير في مناطق التراث العمراني، ومتابعة مستجدات سير العمل من خلال الأخبار والمواد الإعلامية التي يوفرها المركز الإعلامي، كما توفر الصفحة إجابات للأسئلة المتكررة الخاصة بالخطة.
وقالت إنه بالإمكان الاطلاع على مكونات الصفحة بالموقع الإلكتروني، والتعرف على خطة تطوير مدينة المحرق، وتحميل الدليل الإرشادي من خلال زيارة الرابط الموقع الإلكتروني لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وعبر الرابط المباشر للصفحة وهو:
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