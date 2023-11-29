إطلاق الصفحة الرسمية لخطة تطوير مدينة المحرق على الموقع الإلكتروني لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) إنفاذاً للأمر الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، بالمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين، وإحياء قصر عيسى الكبير وتطوير المحرق بما يحفظ هويتها التاريخية والثقافية، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراءبتفعيل الخطة التنفيذية الخاصة بالمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين وإطلاق خطة تطوير مدينة المحرق، أعلنت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني عن إطلاق الصفحة الرسمية الخاصة بخطة تطوير مدينة المحرق على الموقع الإلكتروني للوزارة، وذلك تزامناً مع إطلاق الدليل الاسترشادي للتعمير في مناطق التراث العمراني.

وفي هذا الصدد، أكدت دنيا فيصل سرحان الوكيل المساعد للموارد والمعلومات بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، أن إطلاق الصفحة الخاصة بخطة تطوير مدينة المحرق على الموقع الإلكتروني للوزارة يأتي في إطار جهود التعريف بأهداف الخطة ومكوناتها، حيث يمكن من خلال زيارة الموقع الاطلاع على الدليل الاسترشادي للتعمير في مناطق التراث العمراني، ومتابعة مستجدات سير العمل من خلال الأخبار والمواد الإعلامية التي يوفرها المركز الإعلامي، كما توفر الصفحة إجابات للأسئلة المتكررة الخاصة بالخطة.

وقالت إنه بالإمكان الاطلاع على مكونات الصفحة بالموقع الإلكتروني، والتعرف على خطة تطوير مدينة المحرق، وتحميل الدليل الإرشادي من خلال زيارة الرابط الموقع الإلكتروني لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وعبر الرابط المباشر للصفحة وهو: