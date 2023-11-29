هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تعلن إطلاق النسخة التجريبية للنظام الوطني للمواعيد (مواعيد)

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- Akhbar Al Khaleej) في إطار توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتنفيذاً لقرار اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات في اجتماعها الأخير برئاسة الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية رئيس اللجنة، بتدشين تجريبي لنظام المواعيد الوطني على جهتين، أعلنت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عن إطلاق النسخة التجريبية للنظام الوطني للمواعيد.
وفي هذا الصدد، أكد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، أن تطبيق "مواعيد" يُمثل منصة وطنية موحدة ومركزية لحجز المواعيد لجميع الخدمات الحكومية التي تتطلب الحضور الشخصي إلى مراكز الخدمة، موضحاً بأن التطبيق سيكون متاحاً عبر متجر تطبيقات الحكومة الإلكترونية bahrain/apps وهو أحد أبرز المبادرات التي فازت بمسابقة الابتكار الحكومي (فكرة)، وعملت عليه وزارة الداخلية وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.
وأضاف أن إطلاق التطبيق يسهم في تقليص فترات الانتظار وتوفير الوقت والجهد على جميع العملاء، وتفادي الانتظار، بجانب المساعدة على تحسين جودة الخدمة وسرعة وصول المواطنين والمقيمين للخدمات الحكومية، مشيراً إلى أن النسخة التجريبية ستتضمن في الوقت الحالي توفير خدمة حجز المواعيد لإنجاز الطلبات للخدمات التي تتطلب الحضور الشخصي في مراكز الخدمة الحكومية في كل من وزارة الخارجية وهيئة التخطيط والتطوير العمراني كمرحلة تجريبية أولى، حيث يجري العمل على مراحل لإدراج بقية الجهات الحكومية في النظام. مثمناً في هذا الإطار التعاون الذي أبدته وزارة الخارجية وهيئة التخطيط والتطوير العمراني في هذا الشأن.
من جهته، أكد المهندس أحمد عبد العزيز الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني أن الهيئة تسعى وبالتنسيق مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات التخطيطية والاستفادة من التقنيات والأنظمة الحديثة من أجل تحسين الخدمات وتسهيل الإجراءات على المراجعين بسهولة ويسر.
وتابع الخياط أن انضمام الهيئة للنظام الوطني للمواعيد يصب في صالح المواطنين والمقيمين والمستثمرين، منوهاً إلى الخدمات التي بالإمكان حجز مواعيدها عن طريق التطبيق، وهي خدمة تقديم طلب جديد (للخدمات التي لم يتم تدشينها في المنصة الإلكترونية لخدمات التخطيط العمراني" تخطيط")، و خدمة متابعة الطلبات، وخدمة الاستفسارات العامة وغيرها، وهو ما يوفر الوقت والجهد على المستفيدين من خدمات الهيئة، موضحاً بأنه تم إلغاء العمل بمنصة حجز المواعيد السابقة، وسيكون نظام المواعيد الوطني هو المنصة الوحيدة لحجز المواعيد، مؤكداً التزام الهيئة بمواكبة التوجه الحكومي في التحول الإلكتروني لكافة الخدمات التخطيطية المقدمة.
من جانبه، أكد السفير إبراهيم محمد المسلماني رئيس قطاع الخدمات القنصلية بوزارة الخارجية أن انضمام الوزارة للنظام الوطني للمواعيد يأتي في إطار حرص الوزارة المستمر على تحسين وتعزيز الخدمات القنصلية وتسهيلها على المواطنين والمقيمين من خلال تقديم أفضل الخدمات القنصلية باستخدام التقنيات الحديثة وفق أعلى معايير الجودة للمواطنين والمقيمين، موضحاً بأن تطبيق (مواعيد) يأتي متماشيًا مع تنفيذ خطة التطوير لوزارة الخارجية، وتحسين العمليات القنصلية وخدمة الجمهور.
ونوّه المسلماني بأن تفعيل النظام الوطني للمواعيد في الفرع الرئيسي للتصديق بالتنسيق مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وربطه بنظام التصديق القنصلي الإلكتروني التابع لوزارة الخارجية، سيُمكن العملاء من حجز مواعيدهم لإنجاز طلبات التصديق القنصلي بكل سهولة ويُسر، وسداد رسوم التصديق إلكترونيًا بما يسهم في توفير نظام مرن وفعال للخدمات القنصلية والتصديقات، مشيراً إلى أنه سيكون بمقدور العملاء حجز مواعيد جميع خدمات التصديق القنصلي إلكترونيًا، بما في ذلك التصديق الوافي (تصديق الأبوستيل والتصديق التقليدي)، والذي يتيح للعملاء مرونة كبيرة في اختيار الخدمات التي تناسب احتياجاتهم.
وحول كيفية استفادة الجمهور من التطبيق، أوضحت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أنه يتوجب بدايةً تحميله من خلال متجر تطبيقات الحكومة الإلكترونية bahrain/apps لدى الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية للمستخدمين نظامي (Android) و(IOS)، ومن ثم الدخول إلى التطبيق وسيتم استلام التنبيهات لتأكيد حجز الموعد أو التذكير به، ومن ثم التسجيل في التطبيق بإدخال الرقم الشخصي البحريني للمواطنين والمقيمين، أو رقم جواز السفر لغير المقيمين فضلاً عن رقم الهوية الخليجية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن ثم اختيار الجهة الحكومية واختيار قائمة الخدمات المقدمة من الجهة الحكومية، وحجز الموعد، وبعد ذلك زيارة مركز خدمة العملاء والحصول على الخدمة الحكومية بكل سهولة و سلاسة ودون تأخير، مشيرةً لمجموعة من الميزات التي يتضمنها التطبيق والذي يدعم اللغتين العربية والإنجليزية، وميزة جرس الاشعارات للتنبيه بوقت الموعد، بجانب ميزة البحث والتي تتيح للمستخدم البحث عن الجهة أو الخدمة الحكومية المطلوبة، وميزة استعراض تذاكر حجز المواعيد القادمة، بجانب قائمة الجهات الحكومية وغيرها من المزايا.
ولمزيد من المعلومات والاستفسار عن التطبيق، يمكن للأفراد التواصل المباشر على 80008001 أو تقديم استفساراتهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل) أو عبر تطبيق تواصل Bahrain/Tawasul.
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