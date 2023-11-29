هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تعلن إطلاق النسخة التجريبية للنظام الوطني للمواعيد (مواعيد)

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) في إطار توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتنفيذاً لقرار اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات في اجتماعها الأخير برئاسة الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية رئيس اللجنة، بتدشين تجريبي لنظام المواعيد الوطني على جهتين، أعلنت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عن إطلاق النسخة التجريبية للنظام الوطني للمواعيد.

وفي هذا الصدد، أكد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، أن تطبيق "مواعيد" يُمثل منصة وطنية موحدة ومركزية لحجز المواعيد لجميع الخدمات الحكومية التي تتطلب الحضور الشخصي إلى مراكز الخدمة، موضحاً بأن التطبيق سيكون متاحاً عبر متجر تطبيقات الحكومة الإلكترونية bahrain/apps وهو أحد أبرز المبادرات التي فازت بمسابقة الابتكار الحكومي (فكرة)، وعملت عليه وزارة الداخلية وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.

وأضاف أن إطلاق التطبيق يسهم في تقليص فترات الانتظار وتوفير الوقت والجهد على جميع العملاء، وتفادي الانتظار، بجانب المساعدة على تحسين جودة الخدمة وسرعة وصول المواطنين والمقيمين للخدمات الحكومية، مشيراً إلى أن النسخة التجريبية ستتضمن في الوقت الحالي توفير خدمة حجز المواعيد لإنجاز الطلبات للخدمات التي تتطلب الحضور الشخصي في مراكز الخدمة الحكومية في كل من وزارة الخارجية وهيئة التخطيط والتطوير العمراني كمرحلة تجريبية أولى، حيث يجري العمل على مراحل لإدراج بقية الجهات الحكومية في النظام. مثمناً في هذا الإطار التعاون الذي أبدته وزارة الخارجية وهيئة التخطيط والتطوير العمراني في هذا الشأن.

من جهته، أكد المهندس أحمد عبد العزيز الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني أن الهيئة تسعى وبالتنسيق مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات التخطيطية والاستفادة من التقنيات والأنظمة الحديثة من أجل تحسين الخدمات وتسهيل الإجراءات على المراجعين بسهولة ويسر.

وتابع الخياط أن انضمام الهيئة للنظام الوطني للمواعيد يصب في صالح المواطنين والمقيمين والمستثمرين، منوهاً إلى الخدمات التي بالإمكان حجز مواعيدها عن طريق التطبيق، وهي خدمة تقديم طلب جديد (للخدمات التي لم يتم تدشينها في المنصة الإلكترونية لخدمات التخطيط العمراني" تخطيط")، و خدمة متابعة الطلبات، وخدمة الاستفسارات العامة وغيرها، وهو ما يوفر الوقت والجهد على المستفيدين من خدمات الهيئة، موضحاً بأنه تم إلغاء العمل بمنصة حجز المواعيد السابقة، وسيكون نظام المواعيد الوطني هو المنصة الوحيدة لحجز المواعيد، مؤكداً التزام الهيئة بمواكبة التوجه الحكومي في التحول الإلكتروني لكافة الخدمات التخطيطية المقدمة.

من جانبه، أكد السفير إبراهيم محمد المسلماني رئيس قطاع الخدمات القنصلية بوزارة الخارجية أن انضمام الوزارة للنظام الوطني للمواعيد يأتي في إطار حرص الوزارة المستمر على تحسين وتعزيز الخدمات القنصلية وتسهيلها على المواطنين والمقيمين من خلال تقديم أفضل الخدمات القنصلية باستخدام التقنيات الحديثة وفق أعلى معايير الجودة للمواطنين والمقيمين، موضحاً بأن تطبيق (مواعيد) يأتي متماشيًا مع تنفيذ خطة التطوير لوزارة الخارجية، وتحسين العمليات القنصلية وخدمة الجمهور.

ونوّه المسلماني بأن تفعيل النظام الوطني للمواعيد في الفرع الرئيسي للتصديق بالتنسيق مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وربطه بنظام التصديق القنصلي الإلكتروني التابع لوزارة الخارجية، سيُمكن العملاء من حجز مواعيدهم لإنجاز طلبات التصديق القنصلي بكل سهولة ويُسر، وسداد رسوم التصديق إلكترونيًا بما يسهم في توفير نظام مرن وفعال للخدمات القنصلية والتصديقات، مشيراً إلى أنه سيكون بمقدور العملاء حجز مواعيد جميع خدمات التصديق القنصلي إلكترونيًا، بما في ذلك التصديق الوافي (تصديق الأبوستيل والتصديق التقليدي)، والذي يتيح للعملاء مرونة كبيرة في اختيار الخدمات التي تناسب احتياجاتهم.

وحول كيفية استفادة الجمهور من التطبيق، أوضحت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أنه يتوجب بدايةً تحميله من خلال متجر تطبيقات الحكومة الإلكترونية bahrain/apps لدى الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية للمستخدمين نظامي (Android) و(IOS)، ومن ثم الدخول إلى التطبيق وسيتم استلام التنبيهات لتأكيد حجز الموعد أو التذكير به، ومن ثم التسجيل في التطبيق بإدخال الرقم الشخصي البحريني للمواطنين والمقيمين، أو رقم جواز السفر لغير المقيمين فضلاً عن رقم الهوية الخليجية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن ثم اختيار الجهة الحكومية واختيار قائمة الخدمات المقدمة من الجهة الحكومية، وحجز الموعد، وبعد ذلك زيارة مركز خدمة العملاء والحصول على الخدمة الحكومية بكل سهولة و سلاسة ودون تأخير، مشيرةً لمجموعة من الميزات التي يتضمنها التطبيق والذي يدعم اللغتين العربية والإنجليزية، وميزة جرس الاشعارات للتنبيه بوقت الموعد، بجانب ميزة البحث والتي تتيح للمستخدم البحث عن الجهة أو الخدمة الحكومية المطلوبة، وميزة استعراض تذاكر حجز المواعيد القادمة، بجانب قائمة الجهات الحكومية وغيرها من المزايا.

ولمزيد من المعلومات والاستفسار عن التطبيق، يمكن للأفراد التواصل المباشر على 80008001 أو تقديم استفساراتهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل) أو عبر تطبيق تواصل Bahrain/Tawasul.