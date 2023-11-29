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نجاح أول تجربة «لتنفس السوائل»

11/29/2023 3:01:09 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ابتكر علماء جامعة سيفاستوبول، جهازاً لتنفس السوائل واجتاز بنجاح أول اختبارات التهوية السائلة للرئتين، وفق «غازيتا. رو».

ويشير مصدر في المركز الاجتماعي، مشغل برنامج الأولوية 2030، إلى أن هذه التكنولوجيا تتضمن ضخ وسحب سائل خاص مشبع بالأكسجين المذاب الذي يصل إلى الدم.

ويمكن استخدام طريقة التنفس السائل لتخفيف الضغط المتسارع للغواصين، وخفض حرارة الجسم الخاضع للتحكم بمقدار 3-4 درجات لإبطاء التمثيل الغذائي، وعلاج الأمراض الرئوية والإنعاش القلبي الرئوي للرضع. ووفقاً للمطورين، يمكن بفضل هذه التكنولوجيا، زيادة الوقت اللازم لعلاج المرضى وخفض التكاليف بشكل كبير.

ويقول ستانيسلاف روشوبكين رئيس المشروع الاستراتيجي «البحث والتطوير المتقدم في مجال التنفس السائل» بالجامعة: «تتم العملية حينما يكون الشخص تحت تخدير عام فيوضع الأنبوب الذي عبره يضخ الحجم المطلوب من السائل التنفسي، داخل الرغامى في الرئتين، وتتم إعادة تدوير ربعه باستمرار: يسحب السائل، وبعد إزالة ثاني أكسيد الكربون، يشبع بالأكسجين وبعد تنظيفه بوساطة الأشعة فوق البنفسجية يضخ مرة أخرى».

وقد أظهرت الاختبارات التي أجريت على كلاب ألمانية أن هذه التكنولوجيا تعمل وتفي بجميع المتطلبات التي تضمنتها المواصفات الفنية.


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