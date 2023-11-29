حديثو الولادة يدركون الإيقاع الموسيقي

أكّد بحث جديد أجراه فريق من العلماء من جامعة أمستردام وشبكة البحوث المجرية HUN-REN، أن الأطفال حديثي الولادة يمكنهم إدراك الإيقاع الموسيقي.

ولم تُرجع الدراسة، التي نشرت في المجلة العلمية Cognition، هذا الإدراك إلى قدرة الأطفال حديثي الولادة على التعلُّم، وإنما إلى الآلية الإدراكية المنفصلة التي تكون نشطة عند الولادة.

ويقول المؤلف هينكجان هونينج، أستاذ إدراك الموسيقى في جامعة أمستردام: «لا يزال هناك الكثير مما لا نعرفه عن كيفية إدراك الأطفال حديثي الولادة الموسيقى وتذكرها ومعالجتها، ولكن في سنة 2009، وجدنا مؤشرات واضحة إلى أن للأطفال الذين يبلغون من العمر بضعة أيام القدرة على سماع الإيقاع الموسيقي وهي خاصية تعد ضرورة لصنع الموسيقى وتقديرها».



