جمعية التراث العمراني تطلق مبادرات داخلية وخارجية لدعم أنشطتها

أطلقت جمعية التراث العمراني بالدولة مبادرات داعمة لأنشطتها تمثلت في إطلاق باقة الرعايات لفعاليات الجمعية وهي الرعاية الماسية بدعم يبلغ ثلاثين ألف درهم والرعاية الذهبية بقيمة عشرين ألف درهم والرعاية الفضية بقيمة عشرة آلاف درهم، لدعم إمكانات الجمعية وقدراتها المالية.

شكر ودعم



جاء ذلك في اجتماع مجلس إدارة الجمعية بدبي برئاسة المهندس رشاد محمد بوخش رئيس مجلس الإدارة شاكراً الرعاة الفخريين السابقين ودعمهم المتواصل الداعم لأنشطة وبرامج الجمعية ومشيراً إلى أن المبادرة تأتي وفق رؤية الجمعية «تراث حي برؤية مستقبلية» ورسالة تسعى إلى الحفاظ على التراث العمراني لدولة الإمارات العربية المتحدة وتوثيقه وتأهيله ونشر الوعي التراثي، وقيمها المرتكزة على إرث المؤسس الباني المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في مقولته: إن تراثنا هويتنا وإن من لا ماضي له لا حاضر له ولا مستقبل.

أهمية

وأضاف المهندس بوخش إن المبادرة تحقق أهداف الجمعية في نشر الوعي بأهمية الحفاظ على التراث العمراني وتوفير آلية للتعاون بين الجهات الرسمية والمؤسسات العامة المهتمة بالمحافظة على التراث العمراني وإعداد وتنسيق البرامج التدريبية والتعليمية للمتخصصين والمهتمين بالتراث العمراني، وفي إطار تنفيذ التوصيات الدولية الخاصة بالحفاظ على التراث.

شخصيات بارزة

وقالت منى يوسف آل علي أمينة سر الجمعية: إن الاجتماع اعتمد تنظيم الحفل السنوي للشخصيات البارزة والداعمة في مجال التراث من إمارات الدولة كافة ويتضمن تقديم العضوية الفخرية لعشرين منهم وذلك في شهر يناير من السنة المقبلة وطباعة كتاب «البناؤون القدامى في دولة الإمارات العربية المتحدة» للعضو الباحث حسن علي آل غردقة.

وأوضح عبدالرحمن نقي عضو مجلس الإدارة المسؤول الإعلامي بالجمعية أن مجلس الإدارة اعتمد تنظيم الدورة الثانية للمسابقة التراثية في ديسمبر المقبل، واعتمد المجلس البدء بإعداد وتنظيم دورة افتراضية عن الحفاظ على التراث العمراني مشيراً إلى البدء بإعداد وتنظيم المحاضرات والندوة الشهرية التراثية، كما اعتمد المجلس تنظيم رحلات شهرية داخلية في أرجاء الوطن.