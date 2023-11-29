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مبدعو العالم يبحثون في دبي تطور عالم التصميم

11/29/2023 3:01:08 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تستضيف مكتبة الصفا للفنون والتصميم بدبي، في 9 ديسمبر المقبل، كوكبة من أبرز المتخصصين في العالم بمجال الفن والثقافة.

وسيقدم المشاركون سلسلة من ورش العمل، التي تتعمق بمبادئ عالم التصميم المدني في دول الخليج العربي، وبالدور المحوري، الذي يؤديه الفن العام في تعزيز انتماء السكان إلى مدنهم.

ستشكل هذه الفعالية، التي تنظمها مؤسسة «إنلوكو» في دبي وتمتد ليوم واحد، منصة لأبرز المتخصصين، الذين سيستعرضون من خلالها موضوعات مهمة، تخص عالم التصميم في المنطقة، ويرسمون مسيرة تطورها على مر العصور. ستتألف الفعالية من ست جلسات تفاعلية على مدار اليوم، وستجمع فنانين محليين وخبراء عالميين، بمن فيهم جورج كاتودريتيس، رئيس قسم العمارة في الجامعة الأمريكية في الشارقة، وإيفرت فيرهاغن، خبير في التمدن، ومستشار في مجال المنتزهات والمساحات العامة وغير ذلك، فضلاً عن فنانين مشهورين عالمياً مثل فيليبو مينيلي ونيدا سلمانبور.

وسيستعرض المشاركون كيفية استخدام الفن العام والتمدّن لمعالجة القضايا البيئية، وتعزيز أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

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