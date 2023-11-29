عددان جديدان من «الشرقية» و«الوسطى»

صدر عن دائرة الثقافة في الشارقة العدد «51» من كل من مجلة «الوسطى» ومجلة «الشرقية»، عن شهر ديسمبر 2023، واشتمل العددان على موضوعات سلطت الضوء على تفاصيل المشهد التطويري المتنامي في المنطقتين الوسطى والشرقية.

مجلة «الشرقية»

خصص العدد 51 من مجلة «الشرقية» باب «إنجاز»، لتسليط الضوء على تدشين صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، لاستراحة شيص، وتوزيع سندات ملكية محالّها التجارية على المواطنين، ما يعد إيذاناً بانطلاق منطقة شيص نحو آفاق الاستثمار والجذب السياحي.

ومن اللقاءات المجتمعية، نقرأ في باب «درب القمة»، لقاء مع أحمد علي جمعة بن حيدر، وهو من النماذج الشابة التي يحتذى بها في دروب الاجتهاد والنجاح، وفي «ملامح أصيلة»، حوار مع سعيد سالم النقبي من كلباء، نتعرف منه إلى جوانب من الحياة الماضية، وما فيها من قيم ثقافية واجتماعية أصيلة، وفي «مربي أجيال»، حوار مع حسن موسى الجابري، وهو من أبرز الكوادر التعليمية في مدينة كلباء.

كما نقوم في باب «على الرحب» بجولة في بحيرة كلباء، لنستكشف معالمها الجمالية والسياحية، وفي «تحت الضوء»، تقرير عن الملتقى البلدي الأول، الذي نظمه المجلس البلدي في خورفكان.

ومن اللقاءات الشبابية، لقاء في باب «اشتغال»، مع عبير عبد الله محمد مصممة أزياء موهوبة من كلباء، تحكي عن تجربتها في عالم التصميم، وآخر في «مسار» مع فيصل علي النقبي، وهو من الصحافيين المتميزين، الذين خاضوا معترك الإعلام الرياضي في الدولة بنجاح، وفي «ميدان» مع جمال إبراهيم الدرمكي، ابن نادي اتحاد كلباء، الذي أكمل فيه مسيرته كلاعب، ليتوجه بعدها إلى مجال التدريب، وتقرير عن الفتى حامد سعيد المزروعي من منطقة وادي الحلو، الذي انجذب للعبة الريشة الطائرة، وغير ذلك من التقارير والمقالات التراثية من المنطقة الشرقية.

مجلة «الوسطى»

وخصصت مجلة «الوسطى» باب «إنجاز» لسوق الجبيل بمدينة الذيد، الذي افتتحه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مؤخراً، ليوفر لأهل المدينة كل ما يحتاجونه من الأسماك واللحوم والخضراوات الطازجة، وغيرها من السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مناسبة، ويفتح أمام أبناء المدينة فرصاً استثمارية واعدة.



وفي باب «درب القمة»، حوار مع الدكتور المهندس سلطان علي الكتبي، الذي استطاع خلال سنوات من المثابرة والاجتهاد، صُنع مسيرة مهنية وأكاديمية متميزة، وفي «ملامح أصيلة»، حوار آخر مع المستشار الأسري مهير عبيد الطنيجي، وفي «تحت الضوء»، نرصد فعاليات الدورة الخامسة من معرض المغامرات والتخييم، التي احتضنتها مدينة الذيد، وفي «على الرحب» نسلط الضوء على منطقة خطم، وما تتمتع به من أصالة وميزات سياحية.

كما يتضمن العدد مواضيع أخرى ثرية، وباقة متنوعة من الأخبار والتقارير والتغطيات الصحافية الحصرية، التي ترصد الحراك التنموي والأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية والتراثية في المنطقة الوسطى، كما يتضمن الوقفات ومقالات الرأي الراتبة لكُتّاب المجلة.