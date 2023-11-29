ثقافية دبا الحصن تحتفي باليوم الوطني 52

دبا الحصن – البيان

استضاف مكتب دائرة الثقافة بدبا الحصن نخبة من شعراء الوطن المتميزين بجلسة وطنية شعرية، الشاعرة علياء العامري مستشار قانوني وناشطة وطنية والشاعر عامر الشبلي مهتم بالأدب الشعبي وفنونه الشعرية، حيث تغنى كل منهما بقصائد وطنية.

احتوت الجلسة على محاور عدة عبر فيها الشعراء عن حبهم وفخرهم بالوطن والانتماء إليه، حيث تربى عليه أبناء دولة الإمارات وكل من يعيش على أرضها، وحكاية عشق أبنائه لوطنهم، حيث تحدثت علياء العامري عن أهمية إيجاد الحس الوطني بداخل كل مواطن وتنمية الشعور بالوفاء والولاء لصناع الاتحاد الذين أسسوا هذا الوطن العريق الشامخ.

وتحدث عامر الشبلي قائلاً في حب الوطن تجتمع القلوب وتتلاقى الأرواح لتنسج من مكنون الحب روائع من طراز فريد يعانق فيها المبدعون الوطن، ويستلهمون من ألوان علمه حكايات تستحق أن تروى.

جددت وفاء خلفان الغول مسؤولة مكتب الدائرة بدبا الحصن بكلمة لها عن الوطن الولاء لقيادة الدولة ممثلة بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، قائلة تحتفل دولة الإمارات في الثاني من ديسمبر بالذكرى الثانية والخمسين لقيام الاتحاد، معبرة عن معاني الولاء والاعتزاز بهذا الوطن وقيادته وعن فخرهم بتاريخه المجيد وتراثه الغني بالإنجازات المشهودة في شتى المجالات.

وصاحب الفعالية معرض للفنانة التشكيلية هيام الزرعوني وعازف القانون عدي السليمان وفنانة الخط العربي دلال الظنحاني واختتمت الفعالية بتكريم المشاركين.



