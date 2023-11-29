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«سينما عقيل في 25 ساعة» تجربة سينمائية وثقافية في دبي

11/29/2023 3:01:06 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أعلنت سينما عقيل، عن افتتاح موقع خارجي يعمل بشكل موسمي، تحت اسم «سينما عقيل في 25 ساعة»، في فندق 25 آورز في دبي. وتستقبل سينما عقيل في 25 ساعة جماهيرها، لتقدم لهم تجارب سينمائية وثقافية استثنائية في قلب دبي.

وتستضيف سينما عقيل في 25 ساعة عروضاً مجانيةً بشكل كامل، لأربع مرات في الأسبوع: أيام الثلاثاء والخميس والسبت والأحد، حيث تبدأ الأفلام عادةً بين الساعة 7:30 مساءً و8:00 مساءً. وسيقدم كل موسم، بدءاً من نوفمبر إلى مايو 2024، برنامجاً جديداً من الأفلام المتنوعة والمختارة بعناية لكل شهر. وسيكون المكان بكامله مفتوحاً يومياً من الساعة 12 ظهراً حتى 10 مساءً، ما يسمح للضيوف بتجربة تنوع الأنشطة في المساحة، من خلال التجهيزات والتفاعل الاجتماعي ما بين بعضهم، وتجربة محلات المعروضات.

تتميز سينما عقيل في 25 ساعة، بأسقف عالية مثيرة للإعجاب، ما يخلق أجواء واسعة وجذابة.

وقالت بثينة كاظم مؤسسة سينما عقيل: «سينما عقيل في 25 ساعة، هي أكثر من مجرد سينما، إنها مركز نابض بالحياة، حيث تتلاقى السينما والثقافة، ما يعكس الروح الديناميكية لدبي. تقديم تجربة فريدة من نوعها من سينما عقيل في فندق 25 آورز، بمثابة علامة بارزة في مهمتنا لدعم الثقافة والفنون السينمائية، مع عرض السينما العالمية للجماهير في المنطقة. نتطلع إلى تعزيز التجربة السينمائية في دبي، المدينة الديناميكية التي تجسد وطننا».

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