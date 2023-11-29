«سينما عقيل في 25 ساعة» تجربة سينمائية وثقافية في دبي

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت سينما عقيل، عن افتتاح موقع خارجي يعمل بشكل موسمي، تحت اسم «سينما عقيل في 25 ساعة»، في فندق 25 آورز في دبي. وتستقبل سينما عقيل في 25 ساعة جماهيرها، لتقدم لهم تجارب سينمائية وثقافية استثنائية في قلب دبي.
وتستضيف سينما عقيل في 25 ساعة عروضاً مجانيةً بشكل كامل، لأربع مرات في الأسبوع: أيام الثلاثاء والخميس والسبت والأحد، حيث تبدأ الأفلام عادةً بين الساعة 7:30 مساءً و8:00 مساءً. وسيقدم كل موسم، بدءاً من نوفمبر إلى مايو 2024، برنامجاً جديداً من الأفلام المتنوعة والمختارة بعناية لكل شهر. وسيكون المكان بكامله مفتوحاً يومياً من الساعة 12 ظهراً حتى 10 مساءً، ما يسمح للضيوف بتجربة تنوع الأنشطة في المساحة، من خلال التجهيزات والتفاعل الاجتماعي ما بين بعضهم، وتجربة محلات المعروضات.
تتميز سينما عقيل في 25 ساعة، بأسقف عالية مثيرة للإعجاب، ما يخلق أجواء واسعة وجذابة.
وقالت بثينة كاظم مؤسسة سينما عقيل: «سينما عقيل في 25 ساعة، هي أكثر من مجرد سينما، إنها مركز نابض بالحياة، حيث تتلاقى السينما والثقافة، ما يعكس الروح الديناميكية لدبي. تقديم تجربة فريدة من نوعها من سينما عقيل في فندق 25 آورز، بمثابة علامة بارزة في مهمتنا لدعم الثقافة والفنون السينمائية، مع عرض السينما العالمية للجماهير في المنطقة. نتطلع إلى تعزيز التجربة السينمائية في دبي، المدينة الديناميكية التي تجسد وطننا».
MENAFN29112023000110011019ID1107511295
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.