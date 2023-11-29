دبي تعزز مكانتها وجهة إعلامية عالمية رائدة

تواصل دبي استقطاب المزيد من وسائل الإعلام العالمية الرفيعة المستوى، وذلك على صعيد التوزيع والبث وكذا المقر، بفضل مكانتها المتميزة عالمياً، علاوة على دورها ومقوماتها النوعية في إنجاح أعمال هذه الجهات. وفي الصدد، أعلنت مجموعة «Hola !»، أخيراً، إطلاق مجلّتيها «Hello! Indo-Arabia» و«Hello! Arabia»، في دبي والإمارات عامة ودول الخليج كافة، بجانب افتتاح مكاتب لها في الإمارات بوجه عام، وذلك بالتعاون مع رائد الأعمال المشهور سوداكار أدابا.

إذ تعزز المجلتان، بمحتواهما الغني، واقع تميز المحتوى الإعلامي المتخصص بعالم المشاهير والجمال والفن والثقافة في منطقة الخليج العربي، مقدمتين في هذا التوجه، زخماً من الجمال والأناقة من خلال «Hello ! Indo-Arabia» و«Hello ! Arabia» المختصّتين في عالم الرفاهية والفخامة. وستحمل كلّ مجلة نفحات عربية مميزة وتعرض حياة مجموعة من الشخصيات الوطنية الفاعلة والمؤثرين وصنّاع القرار إلى جانب أسماء دولية متألقة؛ متوجهةً إلى القارئ المعاصر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



وستصدر «Hello ! Indo-Arabia» باللغة الإنجليزية في حين تصدر مجلة «Hello ! Arabia» بالعربية؛ بالإضافة إلى موقع إلكتروني لتعزيز اندماج أكبر شريحةٍ من عشّاق الرفاهية والرقي في المنطقة. وسيعزز سمعتَهما تغطية الأحداث الفنية المبهرة وفعاليات حياة المشاهير التي لا يمكن تفويتها، والتي باتت إحدى مزايا الشركة الشهيرة.

وستقدّم كلتا المجلتين محتوى تحريريا عالي الجودة في المنطقة مع مكاتب لهما في دولة الإمارات العربية المتحدة وكلٍّ من المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى مجموعة من المساهمين من دولٍ مختلفة؛ وستصدران على أساس شهري وتُوزّع «هولا» في كل من دول مجلس التعاون الخليجي ولبنان ومصر والمغرب.

اشتهرت مجلة «Hello!» التي لطالما لمعت كنجمة متألقة في سماء مجموعة «Hola!» بمحتواها الإيجابي وأخبارها الحصرية في عالم المشاهير وأصحاب الفخامة والترفيه والعطاء وغيرها من المواضيع الشيّقة. ويقول سوداكار أدابا: «يسرّنا ويشرّفنا أن نقدّم هذه الجوهرة في عالم الجمال والتميّز إلى جمهورنا الحبيب في منطقة الخليج».

ويضيف رئيس مجلس إدارة مجموعة «Hola!» إدواردو سانشيز بيريز قائلاً: إنّه لفخرٌ لنا أن نضم مجلتي «Hello! Indo-Arabia» و«Hello! Arabia» إلى عائلتنا ليتمكّن الجمهور في الخليج ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من الاستمتاع بأجمل وأجدد الأحداث والأخبار الحصرية والفعاليات الراقية التي تدور من حولهم.



تم تعيين فرح مهتا لمنصب رئيسة تحرير مجلة «Hello! Indo-Arabia» إذ تتمتّع بخبرةٍ تزيد على 20 عامًا في المجال في منطقتي الهند والشرق الأوسط؛ كما عُيّنت المستشارة التجارية سمر بواب مديرةً للنشر في المجموعة للدفع قدماً بالعلامة التجارية. هذا وسيتم الإعلان عن منصب رئيس تحرير مجلة «Hello! Arabia» في وقت لاحق.



