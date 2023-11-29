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حياكم في أبوظبي تكشف عن فعالياتها في عيد الاتحاد الـ 52

11/29/2023 3:01:06 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشفت "حياكم في أبو ظبي"، وهي المبادرة الترويجية السياحية لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، عن جانب من الفعاليات الخاصة بعيد الاتحاد الـ 52.

حيث تسلط المبادرة بالتعاون مع شركائها الرئيسيين الضوء على باقة من التجارب المتنوعة والجاذبة في الإمارة، والتي من شأنها أن تلبي تطلعات زوارها، ويجمع هذا البرنامج المتنوع من الفعاليات العائلات والأصدقاء للاحتفال معا في العاصمة أبوظبي ومنطقة العين الخضراء بمناسبة عيد الاتحاد.


وسيقدم نخبة من الفنانين الإماراتيين حفلاً موسيقياً ضخما في الأول من ديسمبر في أبوظبي، حيث ستتاح فرصة للحضور لمشاهدة الفنان حسين الجسمي، والفنانة بلقيس، والفنانة أحلام، والاستماع إلى أجمل أغانيهم. وسيقدم النجوم باقة من الأغنيات الوطنية، إضافة إلى نخبة مختارة من أغنياتهم الخاصة، وذلك في جوٍ احتفالي ساحر يليق، وذلك في الاتحاد أرينا، في الساعة 07:00 مساء.

فيما ستحتفي منطقة العين أيضا بعيد الاتحاد الـ 52، حيث ستتخذ المناسبة هذا العام رونقا خاصا باجتماع كوكبة من أهم أصوات الإمارات والخليج العربي وهم الفنان الإماراتي عيضه المنهالي، والفنانة اللبنانية ديانا حداد، والفنانة العراقية أصيل هميم في ميدان العين.

ويعكس هذا البرنامج مدى ثراء المشهد الموسيقي في الإمارات، وسيمنح المجتمع المحلي والزوار فرصة الاستمتاع بأعذب الموسيقى العربية الأصيلة والمعاصرة، وذلك في الثاني من ديسمبر، في تمام الساعة 7 مساء.

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