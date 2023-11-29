إعفاء الحكم المتسبب في احتساب ضربة جزاء على نيوكاسل من إدارة مباراة بأبطال أوروبا

تقرر إعفاء حكم تقنية الفيديو ، المسؤول عن احتساب ضربة جزاء لباريس سان جيرمان الفرنسي في مواجهة نيوكاسل الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا في الدقائق الأخيرة من المباراة التي أقيمت أمس الثلاثاء.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن توماس كفايتكوسكي، حكم تقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، تم استبعاده من قائمة حكام مباراة ريال سوسيداد الإسباني وريد بول سالزبورج النمساوي في ملعب "أنويتا" اليوم الأربعاء.

وكان نيوكاسل قريبا من تحقيق الفوز على بعد دقائق قليلة من نهاية المباراة في ملعب حديقة الأمراء أمس الثلاثاء، حينما احتسب الحكم ضربة جزاء مثيرة للجدل على تيمو ليفرامنتو مدافع الفريق، ليتمكن كيليان مبابي من تسجيل الضربة ويخطف لفريقه نقطة مهمة.

وحينما سئل إيدي هاو مدرب نيوكاسل عما إذا ما كان يشعر بالظلم، قال : "نعم بالفعل لم يكن القرار الصحيح في رأيي".

وأضاف: "هناك العديد من الأمور التي يجب وضعها في الاعتبار في تلك اللحظة، السرعة أولا، لقد كانت عملية الارتداد مختلفة تماما عما يظهر في الإعادة البطيئة، وتكون مختلفة للغاية في البث المباشرة".

وتابع مدرب نيوكاسل: "الكرة اصطدمت بصدره أولا، قبل أن تصطدم بيده، لكن يده لم تكن في وضع غير طبيعي، وكانت يداه في جانبه، لكنه كان يجري".

وأوضح: "أشعر أنه قرار سيء وهو أمر محبط للغاية بالنسبة لنا، وأنت تعلم أن الوقت المتبقي كان ضئيلا، لذلك لا يمكننا فعل شيء حيال ذلك".

كان كيران تريبير، مدافع فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، قد أبدى أيضا استغرابه من قرار الحكم باحتساب ضربة جزاء حرمت فريقه من الفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا.

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