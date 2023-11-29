مفاجأة..ميسي استنجد بغوارديولا للانتقال لمانشستر سيتي بعد ثمانية البايرن المذلة في مرمى برشلونة!

كشفت تقارير إعلامية، يوم الأربعاء، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي طلب من مدربه السابق بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، التعاقد معه ونقله إلى النادي الإنجليزي بعد خسارة برشلونة بثمانية أهداف مقابل هدفين أمام بايرن ميونخ في اللقاء الشهير الذي جمع الفريقين ضمن دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكاتالونية أن ميسي عرض على غوارديولا التوقيع معه صيف 2020، عندما اندلعت الأزمة بين الأسطورة الأرجنتينية ومجلس إدارة برشلونة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو والتي أدت إلى إرسال "بوروفاكس" من قبل ميسي طالبا رحيله من "كامب نو".

وأوضح الصحافي مارتي بيرارناو في كتابه عن المدرب بيب غوارديولا الذي يسلط فيه الضوء على السنوات السبع التي قضاها المدرب السابق لبرشلونة وبايرن ميونخ مع مانشستر سيتي وفقاً للعربية نت.

وأوضح المؤلف أنه في أغسطس 2020، أثارت رسالة "واتساب" من سيرجيو أغويرو انتباه العديد من الأشخاص داخل مانشستر سيتي، عندما قال: احترسوا، يمكن أن يحدث شيئا، سألني ليو ميسي عن المدة التي سيقضيها غوارديولا مع الفريق.

وأرسل ميسي رسالة إلى بيب غوارديولا، الذي كان يعود إلى مانشستر بعد الهزيمة أمام ليون في دوري أبطال أوروبا 2019-2020، خلال المرحلة النهائية التي أقيمت في لشبونة والتي خسر فيها برشلونة بطريقة مؤلمة أمام بايرن ميونخ 8-2 قبل خروج مانشستر سيتي بأيام قليلة.

وتلقى غوارديولا رسالة من لاعبه السابق أوضح خلالها أنه يتألم من النتيجة المذلة، واتخذ قرار رحيله، ويريد أن يعرف ما إذا كان بإمكانه مقابلة مدربه السابق مرة أخرى.

وكشف الصحافي مارتي بيرارناو أن غوارديولا اجتمع بعدها مع ميسي في منزل الأول ببرشلونة، وهو اللقاء الثاني منذ رحيل المدرب عن برشلونة في 2012، وأن النجم الأرجنتيني نقل إلى مدرب مانشستر سيتي خلافاته مع إدارة النادي الكاتالوني خاصة الرئيس بارتوميو.

وكان غوارديولا على استعدادا لتمديد عقده مع مانشستر سيتي، وكان من المفترض أن يقود فيران سوريانو، المدير التنفيذي لنادي مانشستر سيتي، وخورخي ميسي، والد ووكيل اللاعب، المفاوضات لكن العائق الرئيسي هو أن لدى الأرجنتيني سنة واحدة متبقية في عقده مع برشلونة، محميا بشرط جزائي قدره 750 مليون يورو.

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