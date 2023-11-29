وزير الرياضة المصري يطلع على استعدادات الفجيرة لاستضافة سوبر اليد المصري

بحث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، مع نبيل محمد عاشور رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة اليد، ومحمد الأمين رئيس الاتحاد المصري، الاستعدادات المتعلقة باستضافة الإمارات للسوبر المصري لكرة اليد بين الأهلي والزمالك والمقرر إقامته يوم 9 ديسمبر على ملعب مجمع زايد الرياضي في الفجيرة، كما بحث كيفية توطيد التعاون بين الإمارات ومصر بما يساهم في زيادة الارتقاء باللعبة.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الشباب والرياضة المصري لنبيل عاشور والدكتور محمد الأمين بحضور سعود إبراهيم صالح عضو مجلس الإدارة المدير المالي بالاتحاد الإماراتي، وإسلام أحمد المدير التنفيذي للاتحاد الإماراتي والكابتن عاصم السعدي مدير مسابقة المحترفين بالاتحاد المصري، وقدم عاشور خلاله الدعوة لوزير الشباب والرياضة المصري ورئيس الاتحاد المصري لحضور مباراة السوبر، كما بحثا كل الأمور المتعلقة باستضافة السوبر المصري.



وأكد الدكتور أشرف صبحي أن استضافة الإمارات للسوبر المصري لكرة اليد بين قطبي كرة اليد المصرية، خير دليل على متانة العلاقات الأخوية بين الدولتين، وعلى قوة الرياضة المصرية والتي شهدت طفرة كبيرة.

ووجه وزير الشباب والرياضة المصري الشكر لحكومة الفجيرة للاهتمام الكبير بإبراز هذا الحدث، كما عبر عن سعادته بأن يقام هذا الحدث في المدينة الجميلة الفجيرة التي يعرفها جيداً لزيارته لها وحبه لها لما تمتاز به من طبيعة خلابة، وتمنى التوفيق للفريقين في تمثيل كرة اليد المصرية خير تمثيل.



تحضيرات

ومن جانبه تقدم نبيل محمد عاشور، رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة اليد، بالشكر لوزير الشباب والرياضة المصري على جهوده الكبيرة التي يقوم بها، والدعم من أجل استضافة السوبر المصري لكرة اليد في دولة الإمارات، وأوضح عاشور أن البطولة ستستضيفها إمارة الفجيرة يوم 9 ديسمبر المقبل، حيث سيتم إقامته وسط احتفالات فلكلورية بمناسبة احتفالات الإمارات بعيدها الوطني الثاني والخمسين.

الجدير بالذكر أن النسخة التي تستضيفها دولة الإمارات هي النسخة الثالثة للبطولة، والتي ستقام من مباراة واحدة ستجمع بين ناديي الأهلي والزمالك، وقد تحدد وصول فريقا الأهلي والزمالك إلى الإمارات يوم 7 ديسمبر المقبل، وتم وضع برنامج لتدريباتهما في الأيام التي تسبق المباراة، وتوفير كل الإمكانات التي من شأنها المساهمة في إنجاح المباراة.

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