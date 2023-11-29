رابطة الدوري الإسباني: 23 نادياً تمتلك حسابات رسمية باللغة العربية

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم عن ارتفاع عدد أنديتها التي تمتلك حسابات رسمية باللغة العربية على مواقع التواصل الاجتماعي، لتشمل جميع أندية دوري الدرجة الأولى الـ20، علاوة على 3 أندية أخرى في دوري الدرجة الثانية.

جاء ذلك خلال مؤتمر عقدته الرابطة، اليوم عن بعد، عبر تطبيق الاتصال المرئي بحضور راؤول أستالي مدير التسويق للرابطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تتخذ من دبي مقراً إقليمياً لها.

كما حضر اللقاء مسؤولو الحسابات باللغة العربية في ناديي فالنسيا وفياريال، أحدث ناديين منضمين إلى أصحاب الحسابات الناطقة بالعربية.

وأعلنت الرابطة، أن هذه الخطوة تأتي تجسيداً لخطوة كبيرة قامت بها نحو التوجه للجماهير العربية، بعدما كانت هناك 10 أندية فقط تمتلك حسابات باللغة العربية قبل عام من الآن، منها 8 فقط في دوري الدرجة الأولى، فيما وصل الرقم الحالي وسط جهود متعددة عبر منصات التواصل الاجتماعي للوصول إلى كل جمهور بحسب لغته، لتصبح "الليجا" تتحدث العربية حالياً بشكل كامل.

وكشفت الرابطة أن اللغة العربية تعد ثالث أكثر لغة لمتابعي حسابات "الليجا" في العالم بنسبة 12% بعد اللغة الإنجليزية 30% والإسبانية 18%.

وتأتي مصر ضمن قائمة أعلى أربع بلدان تتابع منافسات الدوري الإسباني بنسبة 4.72%، والأولى عربياً، بعد الهند 5.38% وبنجلادش 4.80% وإندونيسيا 4.76%، في حين تأتي إسبانيا في المركز الثامن بنسبة 3.57%.

وكشف نادي فالنسيا عن بعض من أرقامه المميزة في المنطقة العربية، حيث يصل معدل المشاهدة لمبارياته نحو 38 مليون مشاهد خلال الموسم، تتصدر المملكة العربية السعودية نسبة مشاهدة مبارياته بمعدل 9,8 مليون مشاهد، فيما يصل مجموع أصحاب الجنسيات العربية المتابعين لمختلف حسابات النادي إلى نحو 20٪ من إجمالي المتابعين، بمجموع أكثر عن 1,4 مليون متابع من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتعد حسابات اللغة العربية تحديداً لفالنسيا ثالث أكثر متابعة بعد الإسبانية والإنجليزية، وتتصدر الجزائر القائمة بنسبة 7.96٪ ومصر 7.57٪، والمغرب 4.20٪.

فيما اعتبر فياريال أن أكثر متابعيه متواجدون في السعودية والجزائر، بحكم تواجد اللاعب السعودي سالم الدوسري سابقاً في صفوفه، والجزائري عيسى ماندي.

وتعد اللغة العربية رابع أكثر متابعة عبر حسابات النادي، ويمثل المتابعون من المنطقة العربية نحو 20٪ من إجمالي متابعيه.

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