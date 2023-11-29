فرنسا والولايات المتحدة تستضيفان الأولمبياد الشتوي 2030 و2034

أكدت اللجنة الأولمبية الدولية اليوم الأربعاء، أن جبال الألب الفرنسية ومدينة سولت ليك سيتي في الولايات المتحدة هما المستضيفان المفضلان لدورتي الألعاب الأولمبية الشتوية لعامي 2030 و2034 على التوالي.

وتمت دعوة كلا المرشحين إلى حوارات هادفة حول استضافة الألعاب الأولمبية والألعاب الأولمبية الشتوية البارالمبية لـ"ذوي الهمم".

وذكرت اللجنة الأولمبية الدولية بعد اجتماع مجلسها التنفيذي، اليوم الأربعاء "ستبدأ اللجنة الآن مناقشات أكثر تفصيلا مع المضيفين المفضلين، بقيادة لجانهم الأولمبية الوطنية، بهدف منح كلا النسختين لهما رسميا في الدورة الـ142 للجنة الأولمبية الدولية في يوليو المقبل في باريس".

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