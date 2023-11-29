فرنسا والولايات المتحدة تستضيفان الأولمبياد الشتوي 2030 و2034

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكدت اللجنة الأولمبية الدولية اليوم الأربعاء، أن جبال الألب الفرنسية ومدينة سولت ليك سيتي في الولايات المتحدة هما المستضيفان المفضلان لدورتي الألعاب الأولمبية الشتوية لعامي 2030 و2034 على التوالي.
وتمت دعوة كلا المرشحين إلى حوارات هادفة حول استضافة الألعاب الأولمبية والألعاب الأولمبية الشتوية البارالمبية لـ"ذوي الهمم".
وذكرت اللجنة الأولمبية الدولية بعد اجتماع مجلسها التنفيذي، اليوم الأربعاء "ستبدأ اللجنة الآن مناقشات أكثر تفصيلا مع المضيفين المفضلين، بقيادة لجانهم الأولمبية الوطنية، بهدف منح كلا النسختين لهما رسميا في الدورة الـ142 للجنة الأولمبية الدولية في يوليو المقبل في باريس".
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