مجموعة الإمارات تحتفل بعيد الاتحاد الـ 52 بأنشطة تبرز رحلة الدولة وتراثها النابض

احتفت مجموعة الإمارات برحلة دولة الإمارات وتراثها الثقافي النابض بمناسبة عيد الاتحاد الـ52 للدولة، وشهد الاحتفالية التي أقيمت في المقر الرئيسي للمجموعة في دبي، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة ، وعدد كبير من مسؤولي المجموعة وحشد من العاملين فيها.

وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة أن الاحتفالات بعيد الاتحاد الثاني والخمسين لدولة الإمارات المستوحاة من قادتنا ذوي الرؤية الثاقبة تعزز أمتنا، وتجسد تفانينا في تحقيق الوحدة ومواصلة التقدم.

وقال سموه في تدوينة على موقع التواصل «إكس»: «اجتمعنا اليوم كفريق واحد في المقر الرئيسي لمجموعة الإمارات، للاحتفال بعيد الاتحاد الثاني والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة».

وأضاف سموه:«هذه الاحتفالات، المستوحاة من قادتنا ذوي الرؤية الثاقبة، والهادفة إلى تعزيز أمتنا، تجسد تفانينا في تحقيق الوحدة ومواصلة التقدم».

وتضمن الاحتفال فعاليات وأنشطة تبرز جوانب متميزة من التراث العريق لدولة الإمارات، إلى جانب أنشطة أخرى للتعريف ببعض التقاليد الشعبية في التراث المحلي، بدءاً من نسج البرقع ووضع الحناء إلى تصميم الخطوط.

وبمناسبة عيد الاتحاد سيحظى المسافرون مع طيران الإمارات في الثاني من ديسمبر بفرصة التمتع بمجموعة من المأكولات الإقليمية والأطباق العربية بالإضافة إلى مكتبة خاصة من الموسيقى والأفلام الإماراتية على متن الطائرة.

كما ستحتفي الناقلة أيضاً بعيد الاتحاد لدولة الإمارات من خلال تقديم الأطباق الإماراتية عبر صالات المسافرين الخاصة بها في مطار دبي الدولي.





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