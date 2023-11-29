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الشباك النظيفة تُشعل المنافسات بين فرق دوري أدنوك للمحترفين

11/29/2023 3:01:05 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

مع مرور 8 جولات من مسابقة دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم ، أشعلت الشباك النظيفة المنافسة بين فرق المسابقة، وكانت الأفضلية لـ11 فريقا في الحفاظ على الشباك نظيفة، في 23 مباراة، في حين لم تحافظ 3 فرق، وتلقت أهدافا في جميع مبارياتها.

وتتصدر 3 فرق قائمة الأكثر حفاظا على شباكها نظيفة خلال الجولات الـ8، وهي العين، والنصر، وبني ياس بواقع 3 مباريات، تلاهم (مباراتين)، لكل من شباب الأهلي والوصل، والبطائح، وكلباء، والشارقة، والإمارات، و( مباراة) واحدة لكل من فريقي الجزيرة والوحدة.

في حين لم تحافظ، فرق حتا، وعجمان، وخورفكان على شباكها نظيفة في أي مباراة بالجولة.

وحافظ العين على شباكه نظيفة في كل من الجولات الثانية، والثالثة، والثامنة، و النصر في الرابعة، والخامسة، والثامنة، و بني ياس في الرابعة، والسابعة، والثامنة.

كما حافظ شباب الأهلي على شباكه نظيفة في الجولتين الأولى، والثالثة، والوصل في، الأولى، والسادسة، والبطائح في الثانية، والسابعة، وكلباء في الثانية، والثامنة، والشارقة في الثالثة، والسادسة، والإمارات في الثالثة، والرابعة.

أما الجزيرة، والوحدة فحافظا على شباكهما نظيفة في الجولة الثالثة فقط.

وبحسب احصائيات رابطة المحترفين الإماراتية، كان حارس بني ياس فهد الضنحاني الأكثر تصديا في المسابقة الآن بـ42 تصديا، تلاه إبراهيم عيسى حارس البطائح بـ36 تصديا، ثم سالم خيري حارس حتا بـ33 تصديا، وحسن حمزة حارس شباب الأهلي رابعا بـ25 تصديا، ثم علي خصيف حارس الجزيرة بـ24 تصديا.

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