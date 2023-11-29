دوري أبطال أوروبا: زياش يقود غلطة سراي لتقويض آمال مانشستر يونايتد

قاد المغربي حكيم زياش غلطة سراي التركي إلى قلب تأخره بهدفين وانتزاع التعادل أمام ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي 3-3 الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الأولى من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وباتت حظوظ مانشستر يونايتد بالتأهل الى دوري أبطال أوروبا خاضعة لحسابات دقيقة ولا يسيطر عليها وحده، حيث بقي متذيّلا لترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط بالتساوي مع كوبنهاغن الدنماركي الذي يواجه في وقت لاحق بايرن ميونيخ (12 نقطة)، علمًا انّ الاخير ضمن مسبقا صدارة المجموعة وتأهله الى الادوار الاقصائية.

في المقابل، يحتل غلطة سراي المركز الثاني برصيد 5 نقاط وأبقى حظوظه مرتفعة قبل مواجهة كوبنهاغن في الجولة الاخيرة.

ويتبقى ليونايتد مباراة واحدة امام بايرن في المسابقة القارية، وسيكون مطالبا بتحقيق الفوز في أولد ترافورد لإبقاء أي آمال بالتأهل.

وسجّل اهداف يونايتد كل من الارجنتيني أليخاندرو غارناتشو (11) والبرتغالي برونو فيرنانديش (18) والاسكتلندي سكوت مكتوميناي (55)، فيما سجّل زياش هدفين للفريق التركي (29 و62) وأضاف التركي كيريم أكتوركوغلو الثالث (71).

وأظهر فريق المدرب الهولندي إريك تن هاغ رغبته الجامحة في الفوز مبكرا وتعويض نكساته المتتالية في "تشاميونزليغ" حيث حقق فوزًا وحيدا من اصل 4 مباريات وسقط في الجولة السابقة امام كوبنهاغن 4-3.

وافتتح "الشياطين الحمر" التسجيل عبر غارناتشو الذي دخل الى اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد ان سجّل هدفا اكروباتيا ضد ايفرتون في نهاية الاسبوع، وافتتح التسجيل في اسطنبول اثر تمريرة من فيرنانديش (11).

وتحوّل فيرنانديش من ممرر الى هدّاف بعد سبع دقائق مضاعفا تقدم فريقه بعدما سدّد كرة مقوسة جميلة من على مشارف المنطقة (18).

ورفض غلطة سراي تسليم المباراة وتمكن الدولي المغربي زياش من ابقاء حظوظه قائمة، وقلّص الفارق قبل نهاية الشوط الاول من ركلة حرّة مباشرة من مسافة 23 مترا (29).

وظن يونايتد انّه حسم النتيجة عندما سجّل مكتوميناي هدفا ثالثا في مطلع الشوط الثاني اثر هجمة مرتدة (55). ومرة جديدة، أثبت زياش علو كعبه وابقى فريقه في المباراة من ركلة حرة أخرى (62).

وقلب اصحاب الارض المباراة رأسا على عقب وعادلوا النتيجة ومرة جديدة، وكان لزياش دور محوري بعدما مرّر لكيريم أكتوركوغلو الذي استقبلها ببراعة وسددها كرة في الزاوية العليا (71).

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