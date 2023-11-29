رئيس غينيا بيساو يصل إلى البلاد اليوم للمشاركة في COP28

(MENAFN
- Al-Bayan)
وصل الجنرال عمر سيسوكو إمبالو، رئيس جمهورية غينيا بيساو، إلى البلاد، اليوم، تلبيةً لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28».
وكان في استقباله في مطار آل مكتوم الدولي سيف الشامسي، وكيل وزارة الخارجية.
وتستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.
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