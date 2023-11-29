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رئيس غينيا بيساو يصل إلى البلاد اليوم للمشاركة في COP28

11/29/2023 3:01:04 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

وصل الجنرال عمر سيسوكو إمبالو، رئيس جمهورية غينيا بيساو، إلى البلاد، اليوم، تلبيةً لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28».

وكان في استقباله في مطار آل مكتوم الدولي سيف الشامسي، وكيل وزارة الخارجية.

وتستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.

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