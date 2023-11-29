«إرث من أرض زايد» يزين برج خليفة قبل ساعات من افتتاحه الرسمي في «COP28»

(MENAFN
- Al-Bayan)
احتفاءً بالافتتاح الرسمي لمركز التعليم الأخضر «إرث من أرض زايد»، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف «COP28»، تزين برج خليفة في دبي بشعار المركز الذي يعتبر الأول من نوعه في تاريخ مؤتمرات الأطراف.
وقبل ساعات من افتتاح المركز أمام الجمهور تمت إضاءة واجهة برج خليفة بمقاطع فيديو تستعرض الإرث الراسخ للاستدامة في تاريخ دولة الإمارات، وحرص الدولة على ترسيخ شبكة علاقاتها العالمية الواسعة والممتدة لدمج قضايا الاستدامة والمناخ في النظم التعليمية حول العالم.
ودعا الفيديو الطلبة وفئات المجتمع كافة لزيارة المركز في منطقة التنقل بمدينة «إكسبو دبي» خلال أيام عقد مؤتمر الأطراف، من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.
يشار إلى أن وزارة التربية والتعليم تعاونت مع أكثر 40 شريكاً عالمياً لتنظيم أكثر من 30 فعالية ومشروعاً حول قضايا التعليم والمناخ في مركز التعليم الأخضر.
وسيستضيف المركز ممثلين عن 38 دولة، وسيشهد عقد أكثر من 250 ورشة عمل، ومن المتوقع أن يصل عدد ضيوفه إلى أكثر من 18 ألف زائر على مدار أيام قمة الأطراف الـ13.
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