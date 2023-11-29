«إرث من أرض زايد» يزين برج خليفة قبل ساعات من افتتاحه الرسمي في «COP28»

احتفاءً بالافتتاح الرسمي لمركز التعليم الأخضر «إرث من أرض زايد»، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف «COP28»، تزين برج خليفة في دبي بشعار المركز الذي يعتبر الأول من نوعه في تاريخ مؤتمرات الأطراف.

وقبل ساعات من افتتاح المركز أمام الجمهور تمت إضاءة واجهة برج خليفة بمقاطع فيديو تستعرض الإرث الراسخ للاستدامة في تاريخ دولة الإمارات، وحرص الدولة على ترسيخ شبكة علاقاتها العالمية الواسعة والممتدة لدمج قضايا الاستدامة والمناخ في النظم التعليمية حول العالم.

ودعا الفيديو الطلبة وفئات المجتمع كافة لزيارة المركز في منطقة التنقل بمدينة «إكسبو دبي» خلال أيام عقد مؤتمر الأطراف، من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.

يشار إلى أن وزارة التربية والتعليم تعاونت مع أكثر 40 شريكاً عالمياً لتنظيم أكثر من 30 فعالية ومشروعاً حول قضايا التعليم والمناخ في مركز التعليم الأخضر.

وسيستضيف المركز ممثلين عن 38 دولة، وسيشهد عقد أكثر من 250 ورشة عمل، ومن المتوقع أن يصل عدد ضيوفه إلى أكثر من 18 ألف زائر على مدار أيام قمة الأطراف الـ13.