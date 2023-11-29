جون كيري لـ «البيان»: واثقون من تحقيق تقدم كبير بشأن مكافحة التغير المناخي في «كوب 28» بدبي

أكد المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ، جون كيري، أهمية التعاون بين الولايات المتحدة والإمارات، لتحقيق نتائج طموحة في مؤتمر «كوب 28»، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة واثقة من تحقيق تقدم كبير في مكافحة التغير المناخي، عبر العديد من التفاهمات التي ستجري في مؤتمر التغير المناخي في دبي.

وأكد جون كيري، رداً على سؤال «البيان»، خلال مؤتمر صحافي رقمي عبر ZOOM، اليوم الأربعاء، أهمية التعاون بين الولايات المتحدة والإمارات، لتحقيق نتائج طموحة في مؤتمر «كوب 28». وقال إن الإمارات كانت تركز منذ زمن بعيد على مكافحة التغيرات المناخية.

قال «استضافت دولة الإمارات العربية المتحدة أول مؤتمر للمناخ على الإطلاق في المنطقة، وكان لدينا 11 دولة هناك، خمس أو ست منها جميعها من منتجي النفط والغاز، لكنها تعهدت ببذل جهود لتخفيض الانبعاثات». وتابع «لدينا آمال كبيرة في أننا سنكون قادرين على تحقيق بعض التقدم في هذا الشأن في مؤتمر الأطراف»، في إشارة إلى جهود منتجي النفط والغاز في حل أزمة المناخ.

وقال كيري إن الولايات المتحدة تعمل عن قرب مع القيادة الإماراتية، لتعزيز التقدم الذي تحقق في الدورات السابقة للمؤتمر في باريس وغلاسكو، والآن في دبي. وأشار إلى أن الولايات المتحدة واثقة من تحقيق تقدم كبير في مكافحة التغير المناخي، عبر العديد من التفاهمات التي ستجري في مؤتمر التغير المناخي في دبي.

وأضاف «لكن السؤال يتمثل في حجم التقدم الذي يمكننا تحقيقه خلال الـ 15 والـ 20 سنة المقبلة». وأوضح المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ، أن «هناك أهدافاً علينا تحقيقها، وعملنا دوماً مع قيادات كوب خلال السنوات الماضية من أجل ذلك، لأن هذه أفضل وسيلة لتحقيق نتائج، وأنا آمل أن نحقق المزيد من التطور هنا في (كوب 28)، الذي تستضيفه الإمارات، لكن الأمر يتعلق بالنتائج».

وأشار إلى أنه «تم تحقيق الكثير على مدى الشهر الماضي للتحضير للمؤتمر، وأن الوفود التي ستشارك، تعرف أن هناك جدية وحاجة إلى تحقيق نتائج». مؤكداً أن 195 دولة من حول الكرة الأرضية، ستشارك في «كوب 28»، للعمل معاً من أجل مستقبل عالمنا