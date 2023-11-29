الأكبر في سوق دبي.. اكتتاب «تاكسي دبي» يتجاوز المستهدف بـ 130 مرة

أعلنت شركة تاكسي دبي عن استكمال صياغة سجل أوامر الاكتتاب بنجاح للطرح العام الأولي في سوق دبي المالي.

تم تحديد سعر الطرح النهائي عند 1.85 درهم، والذي يعتبر عند الحد الأعلى للنطاق السعري المُعلن عنه مسبقاً. وقد بلغ حجم الطرح تقريباً 1.2 مليار درهم (حوالي 315 مليون دولار). وقد أكدت الشركة والمساهم البائع حجم الطرح المُعلن عنه مسبقاً والذي يتكون من إجمالي 624,750,000 سهم، أي ما يعادل 24.99 % من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال شركة تاكسي دبي.

وشهد الطرح طلباً هائلاً من المستثمرين المحترفين الدوليين والمستثمرين في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والمستثمرين الأفراد من دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث بلغ إجمالي الطلب على الاكتتاب العام ما يزيد على 150 مليار درهم (حوالي 41 مليار دولار)، ما يعني تجاوز اكتتاب الأسهم المطروحة بنحو 130 مرة لجميع الشرائح مجتمعة بسعر الطرح النهائي، ما يمثل أكبر طلب اكتتاب عام أولي على الإطلاق في سوق دبي المالي.

سيحقق الاكتتاب العام الأولي إجمالي عائدات يبلغ تقريباً 1.2 مليار درهم (حوالي 315 مليون دولار) يتم دفعها إلى دائرة المالية التي تمثل حكومة دبي «المساهم البائع»، بعد التسوية لتغطية أي نفقات تتعلق بالطرح.

وترى شركة تاكسي دبي أن سعر الطرح النهائي يمثل فرصة جذابة للغاية للمستثمرين ويؤكد التوقعات الكبيرة لنمو الشركة، التي تتمتع بالأصول القوية والحصة السوقية المهيمنة والوضع المالي الراسخ، إضافة إلى ثقة المساهم البائع في رؤية دبي ونموها على المدى الطويل.

وقال منصور رحمه الفلاسي، الرئيس التنفيذي لشركة تاكسي دبي: «إن الطلب القوي على أسهم الطرح، والذي تجاوز القيمة المستهدفة بنحو 130 مرة، يعكس قوة الاهتمام بالفرصة الاستثمارية الاستثنائية التي توفرها شركة تاكسي دبي، والتي ترتكز على النمو الاقتصادي والسكاني والسياحي القوي في دبي ورؤية النمو والتنقل والاستدامة الرائدة عالمياً. وتعتبر هذه الفترة على درجة كبيرة من الأهمية لشركة تاكسي دبي وللمستثمرين الجدد، في ظل توقعات النمو الكبيرة للشركة المدعومة بالتوسع المستمر لأسطولنا، ومع مواصلتنا الاستثمار في أحدث التقنيات، وتعزيز حضورنا في جميع أنحاء دبي وفي الإمارات المجاورة. كما تفخر الشركة كذلك بدعم برنامج الخصخصة في دبي والإقبال الهائل الذي شهدته من جانب المستثمرين والمستوى الكبير من الطلبات، ما يعكس الثقة القوية في دبي ودعم التوسع في سوق دبي المالي».

واستناداً إلى سعر الطرح النهائي، من المتوقع أن تبلغ القيمة السوقية لشركة تاكسي دبي عند الإدراج حوالي 4.6 مليارات درهم (حوالي 1.26 مليار دولار). وبعد الانتهاء من الاكتتاب العام الأولي، ستحتفظ دائرة المالية، التي تمثل حكومة دبي، بنسبة 75.01 % من رأس مال الشركة الحالي.

وسيتم إعلام المستثمرين الذين شاركوا من خلال شريحة المكتتبين الأفراد في الإمارات العربية المتحدة بالأسهم المخصصة لهم عبر رسالة نصية قصيرة في يوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023، ومن المتوقع بدء عملية إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة في التاريخ نفسه.

ومن المتوقع إتمام عمليتي الطرح وقبول الإدراج في 7 ديسمبر 2023، تحت الرمز «DTC» ورقم التعريف الدولي «AEE01356D236»، وذلك بناءً على أحوال السوق وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق دبي المالي.