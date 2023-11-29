دبي تحتضن أكبر معرض للأحذية والمنتجات الجلدية في المنطقة

تحتضن دبي أكبر معرض للأحذية والمنتجات الجلدية «ديفليكس 2023»، الذي يقام أول مرة في المنطقة في الفترة من 11 وحتى 13 ديسمبر.

وفي ظل ارتفاع الطلب على سوق الأحذية والمنتجات الجلدية في الشرق الأوسط وإفريقيا (MEA)، والمقدر بنمو يزيد على 7% سنوياً، من المتوقع أن يصل إلى أكثر من 20 مليار دولار بحلول العام المقبل.

وفي بيان صادر عن Verifair، المنظمين لمعرض ديفليكس 2023، الذي سيقام في دبي فيستيفال أرينا، بدبي فيستيفال سيتي، تمت الإشارة إلى مشاركة أكثر من 250 منتجاً رائداً في صناعة الأحذية والجلود والإكسسوارات الجلدية من جميع أنحاء العالم في هذا الحدث الفريد من نوعه، وسيتم عرض أكثر من 10,000 خط إنتاج.

وقال جين جوشوا، المدير الإداري لشركة Verifair: «على الرغم من ضغوط التضخم وبيئة الاقتصاد الكلي، استمر إنفاق المستهلكين على منتجات الأحذية والجلود في النمو، مع إسهام الأسواق الرئيسة في الطلب مثل دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بنسبة كبيرة. وفي هذا السياق، يقدم معرض ديفليكس 2023 مكاناً شاملاً لاستكشاف شراكات تجارية جديدة في الأعمال والحصول على المنتجات من عدة أسواق عالمية تحت سقف واحد».

المصنعون والمنتجون في ديفليكس يأتون من أبرز مراكز إنتاج الأحذية والجلود من تركيا، ومصر، والهند، وسريلانكا، والصين والإمارات العربية المتحدة، وسيكون لتركيا والهند ومصر أجنحة رسمية في المعرض، وستشارك الهند وحدها بـ60 مشاركاً من أكبر المُنتجين والمُصدّرين في المعرض تحت رعاية مجلس صادرات الجلود، ووزارة التجارة والصناعة، وحكومة الهند.

وأشارت دراسة أجرتها Mordor Intelligence إلى أن سوق المنتجات الجلدية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا سيصل إلى 21.23 مليار دولار بحلول سنة 2025، كما قالت الدراسة إن النمو يعتمد بشكل كبير أيضاً على تجارة التجزئة متعددة القنوات في المنطقة، مضيفةً إن مُصنعي الجلود كانوا يركزون كذلك على الابتكار في التصميم واستخدام الجلود النادرة لتلبية طلب العملاء ذوي التوجهات الراقية وعالية المستوى.

وشهد قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً في الإيرادات، يدعمه التضخم وزيادة إنفاق المستهلكين. ووفقاً لتوقعات إستاتيستا، فمن المنتظر أن ترتفع قيمة مبيعات التجزئة غير الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى نحو 39 مليار دولار بحلول سنة 2026 مقارنةً بسنة 2021.