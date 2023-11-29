أسهم التكنولوجيا تتصدر قائمة «غولدمان ساكس» في 2024

كشف تقرير جديد عن قائمة بنك «غولدمان ساكس» لأفضل 10 أسهم للعام 2024، وسط سيطرة الضبابية بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي في ظل ترقب متى سيبدأ الفيدرالي الأمريكي في التخفيف من التشديد النقدي بعد سلسلة من الارتفاعات في معدلات الفائدة أدت إلى موجة تقلبات في وول ستريت خلال السنتين الماضيتين.

وبدعم من الزخم المتزايد في الذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية، تصدرت شركات التكنولوجيا، وتحديداً الشركات السبع الكبرى، المشهد والصحف الاقتصادية كونها الداعم الأساسي لنمو المؤشرات الأمريكية في 2023، مما زاد من التساؤل بشأن أداء تلك الأسهم خلال العام المقبل.

بحسب تقرير لـ«ياهوو فاينانس»، لأفضل الأسهم للعام 2024 لـ«غولدمان ساكس»، فقد جاءت بحسب الترتيب أبل ومايكروسوفت ونفيديا وأمازون وفيزا وتسلا وأمريكانا وألفابيت وميتا وديكسكوم.