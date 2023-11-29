طيران الإمارات تحث رولز رويس بالتركيز على أداء المحركات

حث رئيس طيران الإمارات شركة رولز رويس على "العودة إلى الأساسيات" والتركيز على أداء محركاتها بعد يوم من إعلان شركة تصنيع المحركات البريطانية عن خطط لزيادة أرباحها إلى أربعة أمثال.

وارتفعت أسهم رولز رويس بعد أن كشف رئيسها التنفيذي توفان إرجينبيلجيك الثلاثاء عن استراتيجية لزيادة أموال الشركة بما يشمل زيادة حادة في هوامش الأرباح و"تسعير قائم على القيمة"، مما يشير إلى ارتفاع قيمة فواتير الخدمة. لكن رئيس طيران الإمارات تيم كلارك، الذي انتقد شركة رولز رويس في معرض دبي للطيران هذا الشهر بسبب أسعار المحركات وأداء أكبر محرك لها، بدا غير متأثر بالخطط التي تعتمد بشكل كبير على زيادة هوامش الأرباح من المحركات.

وقال لرويترز في مقابلة "إذا كان لديك محرك... لا يعمل كما ينبغي، فسترتفع تكاليفك. لكن قدرتك على استخلاص القيمة من العميل ستنخفض ببساطة لأن العميل لن يقبل بعدم الأداء".

وأضاف "الأطفال في الروضة يفهمون جيدا ما هو السبب والنتيجة. صنع منتجك بالشكل الصحيح، وصممه وفقا لما يريده العميل، وامنحه هذا المستوى العالي من الدقة. ونعم، من المفارقات، أنه يمكنك استخلاص قيمة أكبر لأموالك من الأرباح وفقا لشروط استثمارك".

ويتذكر كلارك أنه قال لشركة تصنيع المحركات خلال المفاوضات، التي مهدت الطريق في نهاية المطاف لطلبية أخرى لشراء الطائرة الأصغر حجما إيه350-900 "قلت يا رفاق، إنكم بحاجة للعودة إلى الأساسيات. صمموا محركات تلبي ما تريده قاعدة العملاء".

واعترفت رولز رويس بأن فترة توقف المحرك إكس.دبليو.بي-97 عن العمل كانت أكبر من المتوقع. وقال إرجينبيلجيك الثلاثاء إن مشكلة فترة عمر المحرك تقتصر على الطراز إكس.دبليو.بي-97 المستخدم في الطائرة إيه350-1000 وفي الأحوال الجوية القاسية فقط. وأضاف أن رولز رويس تعمل مع إيرباص على "تحسين هذا المحرك للوصول به إلى مستوى رائع".