موانئ دبي العالمية- السخنة تضع حجر أساس منطقة لوجستية باستثمارات 80 مليون دولار

احتفلت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بوضع حجر أساس مشروع المستودعات اللوجستية لموانئ دبي العالمية السخنة «DP World-Sokhna Logistic Park»، في منطقة السخنة المتكاملة، وذلك بحضور اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، وأورس مول، المدير الإقليمي لمجموعة موانئ دبي العالمية، وعدد من القيادات التنفيذية للجانبين.

يقع مشروع المستودعات اللوجستية لموانئ دبي العالمية السخنة «DP World-Sokhna Logistic Park» في منطقة السخنة المتكاملة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتبلغ مساحته الإجمالية نحو 300 ألف متر مربع، ويسهم المشروع في توافر 600 فرصة عمل مباشرة، بتكلفة استثمارية إجمالية 80 مليون دولار، ويهدف لتقديم خدمات للمستثمرين والعملاء في قطاع الأنشطة اللوجستية والتجارية والتوزيع داخل السوق المصرية، والأسواق المجاورة، ومن المخطط أن تبدأ عمليات التشغيل للمرحلة الأولى من المشروع بعد انتهاء الإنشاءات الخاصة بها بنهاية عام 2024.

وأوضح وليد جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تهدف في رؤيتها الاستراتيجية لأن تصبح مركزاً إقليمياً لتقديم الخدمات المختلفة خاصة اللوجستية، من خلال إنشاء مناطق ومستودعات لوجستية والمضي قدماً في أعمال التطوير بالموانئ وتكامل الأدوار فيما بينها؛ لتعزيز مقومات المنطقة الاقتصادية في جذب الاستثمارات العالمية في القطاعات الصناعية والخدمية المستهدفة، كما تمثل المناطق اللوجستية الحل الذكي والناجز لدعم سلاسل الإمداد عالمياً في ظل الطلب المتنامي على السلع والبضائع نتيجة التحديات العالمية الراهنة، مؤكداً أن المنطقة الاقتصادية تقدم دعمها الكامل لشركاء نجاحها، وتطمح لوجود العديد من المناطق اللوجستية المماثلة.

من جانبه أكد أورس مول أن موانئ دبي العالمية السخنة تسعد بشراكتها الطويلة مع المنطقة الاقتصادية في مختلف المشروعات خاصة في ميناء السخنة، وما به من محطات وأرصفة تسعى من خلاله لتقديم خدمة مميزة خاصة في ظل أعمال التطوير، التي تقوم بها المنطقة الاقتصادية بالميناء، التي سمحت بدورها باستقبال مختلف أنواع وأجيال السفن، مثل سفن دحرجة السيارات وسفن الصب الجاف والسائل، والبضائع العامة، وحتى السفن السياحية، وتقوم موانئ دبي، من خلال مشروع المستودعات اللوجستية المزمع إقامته بتقديم نمط آخر مطلوب من الخدمات اللوجستية لدعم سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية، مبدياً اعتزازه بالدعم المتواصل من قبل المنطقة الاقتصادية في تذليل أي عقبات قبل أن تطرأ، ومؤكداً تضافر الجهود مع المنطقة الاقتصادية لإنجاز المرحلة الأولى من المشروع باستثمارات 50 مليون دولار بنهاية عام 2024.