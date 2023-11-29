«إكستنت» تستعرض أداء تأسيس وتطوير الأعمال في دبي

استعرضت مجموعة «إكستنت أي إي»، المتخصصة في تقديم خدمات إدارة الأعمال للشركات في الإمارات، الأداء المتميز لتأسيس وتطوير الأعمال في دبي، مبرزة النمو الاقتصادي المذهل في مختلف قطاعات الأعمال في الإمارة.

وقال الدكتور أسامة الأسمر، المؤسس والمدير التنفيذي للمجموعة: يسعدنا أن نستعرض مشهد الأعمال المزدهر في دبي، والذي كان بمقام نقطة جذب للمستثمرين الدوليين، وكان التزامنا الراسخ بالتميز والابتكار أحد عوامل تعزيز نجاح العديد من الشركات، ما يشرفنا أن نكون قوة دافعة للنهضة الاقتصادية في دبي.

وأضاف: إننا ملتزمون مهمتنا المتمثلة في تهيئة بيئة تعزيز ريادة الأعمال، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، إضافة لتفانينا الذي لا يتزعزع نحو الدعم المستمر للشركات، في سعيها لتحقيق الازدهار طويل الأمد في سوق دبي الديناميكية.

وتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لدبي لنحو 4.2% بحلول نهاية سنة 2023، بعد زيادة تسجيل الشركات بنحو 25% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يبرز المكانة البارزة التي تتمتع بها دبي باحتسابها مركزاً تجارياً عالمياً، ويدل على التوسع الاقتصادي المستدام وتعزيز ثقة المستثمرين بسوق الإمارة.

ولفت إلى أن دبي تُعد مركز ابتكار عالمياً في مجال الأعمال وريادة الأعمال، ويعد توسع العلامة التجارية «إكستنت» شهادة على التزامنا أن نكون في طليعة التميز في مجال الأعمال، ونقطة تحول مهمة في استراتيجية نمو الشركة.

وأشار إلى أن «إكستنت» ملتزمة تمكين الشركات وتمهيد طريق نجاحها ضمن المشهد الاقتصادي المتطور في الإمارة، مع التركيز على التميز ورضا المتعاملين، إذ أدت الشركة دوراً حاسماً ومُجدياً في توجيه المتعاملين المحليين والدوليين نحو تحقيق أهداف أعمالهم.



