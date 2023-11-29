مطارات دبي تحتفل بعيد الاتحاد الـ52 وتجدد التزامها بمسيرة الإمارات نحو مستقبل مستدام

انضمت مطارات دبي، الجهة المشغلة للمطار الدولي الأكبر في العالم، إلى الاحتفالات الوطنية بعيد اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة الـ52، في احتفال سلط الضوء على عام الاستدامة وملامح رحلة الاستدامة في الدولة منذ نشأتها وحتى الوقت الحالي.

أقيم الحفل تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وبحضور رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، الذي شارك كضيف شرف باعتباره رمزاً يعبر عن الروح الريادية لدولة الإمارات والتزامها بالابتكار. جمع هذا الحدث موظفي مطارات دبي وشركاءها الاستراتيجيين من مختلف المواقع في مجتمع المطار، بما في ذلك شركات الطيران، وشرطة دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، ودناتا، إضافة إلى ممثلين عن جمارك دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ودبي للثقافة.

وبهذه المناسبة، قال جمال الحاي، نائب الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: «في الوقت الذي نحتفل فيه بعيد اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة الثاني والخمسين وبتاريخ أمتنا العريق، فإننا نستحضر كذلك آمالها وطموحاتها نحو مستقبل مشرق. إن تركيزنا هذا العام على الاستدامة هو تجسيد لالتزامنا بأن نكون صلة الوصل بين العالم بشكل مسؤول، لضمان مستقبل مستدام لأجيالنا القادمة».

يُذكر بأن مطارات دبي نفذت مجموعة من المبادرات على مدى السنوات القليلة الماضية لتقليل بصمتها الكربونية والمساهمة في تحقيق رؤية الإمارات العربية المتحدة نحو اقتصاد خالٍ من انبعاثات الكربون بحلول عام 2050.

وشمل الحدث، الذي أقيم في مبنى المسافرين 3 بمطار دبي الدولي (DXB)، سلسلة من الأنشطة وورش العمل التفاعلية والمعارض المصممة لتسليط الضوء على الممارسات المستدامة، مع التعريف في الوقت نفسه بالتراث الغني لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث نظمت «دبي للثقافة» ورش عمل تفاعلية استعرضت خلالها الحرف اليدوية الإماراتية التقليدية، بما في ذلك فن صناعة البخور.

كما سلطت ورشة عمل الحرف اليدوية المستدامة الضوء على تراث دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال عرض الاستخدام المتنوع لشجرة النخيل. وضم المعرض كذلك مجموعة من الحرف اليدوية الإماراتية الأصيلة التي صنعها النزلاء في المرافق الإصلاحية بشرطة دبي، والتي سيعود ريعها لدعم أسرهم.

كما وفر الحدث منصة لرواد الأعمال الشباب لعرض أفكارهم والتعريف بدورهم في دعم اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة المزدهر، حيث تم بالتعاون مع مبادرة فاطمة بنت محمد بن زايد، دعوة أربعة من رواد الأعمال الشباب الواعدين، وهم زوليا، وصنع بأيدٍ إماراتية، وآمال، ومن العرب، لعرض أفكارهم ومنتجاتهم الفريدة.

من جهتهم قدم شباب مجلس شباب مطارات دبي عرضاً للتعريف بقصة شجرة الغاف الآسرة، حيث سلطوا الضوء على أهمية هذه الشجرة الإماراتية الأصلية في التراث والثقافة الطبيعية لدولة الإمارات العربية المتحدة.